迪士尼旗下企業　美國《國家地理》雜誌解僱最後一批撰稿員

美媒6月28日報道，華特迪士尼公司（Walt Disney Co.）旗下的美國《國家地理》（National Geographic）雜誌解僱最後一批撰稿員，未來會交由外判的自由撰稿員或編輯完成文章工作。



《華盛頓郵報》28日指，這次裁員是母公司迪士尼一系列行動中的最新一次，涉及約19名 編輯部員工，他們早在4月已接獲通知，即將面臨解僱。雜誌會繼續發行，但未來的文章工作將交給自由撰稿員或編輯。在最新裁員行動中，這間公司也削去一個小型音像部門（small audio department）。

傳明年不再在美書報攤銷售

報道又指，根據內部通告，這本老牌雜誌明年起也不會在美國書報攤上販售。

多名《國家地理》雜誌的撰稿員紛紛在Twitter發布自己離職的消息，高級撰稿員韋爾奇（Craig Welch）發文指「我很幸運。我與出色的記者一起工作，講述重要的全球故事。 這是一份榮幸。」

另一撰稿員Michael Greshko在Twitter稱，「我很感謝過去7年裏擁有的機會。對於所有讀過我文章的人，我發自內心謝謝你們。」也有員工稱「我對與這些才華洋溢的人一起工作感到非常自豪，並且知道他們會度過逆境。但這對新聞業來說是悲傷一天……」

《國家地理》雜誌的母公司迪士尼自今年初爆出大規模裁員的消息，2月宣布將裁員7000人，作為節省55億美元成本計劃的一部份。