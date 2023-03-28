迪士尼宣布裁員7000人　首輪行動本周展開

美國華特迪士尼集團（Walt Disney Co.）今年2月宣布將裁員7000人，作為節省55億美元成本計劃的一部份。公司行政總裁艾格（Bob Iger）3月27日表示，將於本周展開三輪裁員中的第一輪。



根據艾格所發送的備忘錄，第一批被裁員工將在未來4天內收到通知。而第二輪規模更大的裁員將在4月份進行，將影響數千名工人。最後一批被裁員工，則將在夏天前收到通知。

路透社引述知情人士稱，該公司的幾個主要部門，包括迪士尼娛樂（Disney Entertainment）、迪士尼公園（Disney Parks）、體驗和產品將會受到首輪裁員影響。 至於體育節目電視網ESPN暫未有影響，但預計之後的裁員行動可能會受波及。

迪士尼的削減成本計劃，被指為針對串流媒體業務的用戶增長放緩，以及串流媒體競爭加劇。迪士尼較早前報告稱，Disney+（Disney Plus）串流媒體部門的訂閱量首次出現季度性下降，損失超過10億美元。

迪士尼當時又表示，它計劃削減25億美元的銷售和一般行政費用以及其他運營成本，這項工作已經在進行中。另外節省30億美元的開支將會是削減非體育內容，包括裁員。