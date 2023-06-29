長江存儲陳南翔：晶片業全球化受威脅　籲同業買回它不能用的設備

晶片製造商長江存儲（YMTC）董事長兼代理行政總裁陳南翔6月29日稱，地緣政治和一些國家的國家安全憂慮正在威脅世界晶片業的全球化以及未來增長。



陳南翔在中國國際半導體展（SEMICON CHINA 2023）開幕禮發表演講，稱上述問題讓他懷疑全球半導體行業能否實現之前的預測，即到2030年銷售額將達到1萬億美元。

他稱業界面對很多政府干預，中間還加入了很多政治內容。他稱完全同意台灣積創辦人張忠謀3月的評論，張稱晶片業全球化已死。

陳在講話中沒點名任個國家。

他說：

我們這個行業本身就是有周期性的，每個從業者都有自己應對周期的方式。但我們面臨的高度不確定性恰恰是全球化的破壞所造成的。」 陳南翔

他補充說，感覺行業正進入「動盪期」。

陳在演講中暗示了長江存儲所面對的困境，並直接向與會的設備供應商呼籲。

全球晶片設備製造商之前出售予長江存儲的製造設備中，一部份因為美國管制措施導致長江存儲不得繼續使用。陳南翔向同業喊話，稱那些製造商應買回這些設備。