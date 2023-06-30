哈佛及北卡大招生考慮種族　美最高院裁定違憲　拜登反對

美國聯邦最高法院6月29日裁定，推翻哈佛大學（Harvard University）和北卡羅來納大學（University of North Carolina）將種族因素作為考量的招生政策，並稱此舉違反憲法，顯示大學過去多年優待黑人等少數族裔的平權措施屬於錯誤。總統拜登（Joe Biden）表示，強烈不同意法院的決定，又指「這不是一個正常的法庭」。他敦促大學在招生過程中考慮申請人面臨的逆境及挑戰，包括種族歧視。



最高法院首席大法官羅伯茲（John Roberts）在裁決書中指出，大學收生必須依據學生的個人經歷來考量，而不是根據種族，但大學長期得出錯誤結論，憲法不會容忍這種選擇。但自由派法官索托馬約爾（Sonia Sotomayor）認為，今次裁定顛覆了憲法保證的平等保護，進一步加劇教育領域的種族不平等，批評法院將膚淺的色盲規則鞏固為憲法原則。

組織「學生公平招生」（Students for Fair Admissions）在2014年提出訴訟，指控北卡羅來納大學歧視白人和亞裔申請者，並指責哈佛大學對亞裔申請者存在偏見。

該組織指出，北卡羅來納大學作為一所公立大學，採取非種族中立的招生政策。違反了憲法第十四修正案中對平等保護的保證。而哈佛大學是所私立大學，違反了具有里程碑意義的聯邦法律《1964年民權法案》第六章，該法案禁止在任何接受聯邦財政援助的項目或活動，存在基於種族、膚色或國籍的歧視。