美國哈佛醫學院爆醜聞職員涉售大體老師器官　讓客戶到場挑選部位

美國大學校園傳出盜賣大體醜聞。據一名檢察官的聲明，有一個黑市涉嫌買賣人類遺體，而遺體主要的來源竟然是哈佛醫學院和阿肯色大學等名校的停屍間，目前已鎖定7人涉案。



檢察官傑拉德．卡拉姆（Gerard M. Karam）在一份聲明中說，警方破獲了一個人類遺體買賣黑市，並得知55歲的塞德里克．洛奇（Cedric Lodge）從他工作的哈佛醫學院停屍間偷走大帶回家，並在63歲的妻子丹妮斯（Denise）的幫助下在網上將遺體轉賣給44歲的卡特里娜．麥克萊恩（Katrina Maclean）、46歲的約書亞．泰勒（Joshua Taylor），和52歲的馬修．蘭皮（Matthew Lampi）。

有關官員表示，蘭皮的一位客戶傑里米．波利（Jemy Pauley）與他買賣身體部位，兩人的交易金額超過10萬美元（約港幣78萬元）。

檢察官還透露洛奇允許他的買家進入波士頓停屍間挑選他們想要的身體部位（編按：當中包括頭、腦、皮膚和骨），然後再由他偷走遺體並以透過郵政公司以快遞包裹運送。

卡拉姆表示，「令人憤怒的是，這些受害者都是自願捐出他們的遺體，用於教育醫療並促進科學和治療的進步，如今竟被不法份子利用。」

洛奇於5月6日被解僱，哈佛大學將他所謂的行為描述成「可惡的背叛」。醫學院院長說，「每個人都無私地選擇透過解剖計劃將自己的身體交給HMS，以推進醫學教育和研究，在校園內竟發生如此令人不安的事情，我們感到震驚。」

而阿肯色大學醫學科學學院則向這些受害者家屬表達歉意。

涉案7名被告現在面臨串謀和非法運輸贓物的指控，最高可被判入獄15年。

延伸閱讀：冰島爸截肢24年 移植雙臂成全球首例 術後1年終能再次擁抱女兒

+ 25

延伸閱讀：

新北供全台免費驗巴比妥！王必勝憂幼童普篩「引恐慌」 徐巧芯神翻譯

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】