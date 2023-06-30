中國成韓國最大貿易逆差國

隨着韓國充電池和電池原料更加依賴從中國進口，韓國對華貿易逆差持續擴大，中國成為韓國第一貿易逆差來源國。



據韓聯社星期三（6月28日）報道，韓國貿易協會當天在「上半年交易動向及下半年貿易、通商環境展望記者座談會」上，分析各月對華貿易收支和各品目貿易赤字結構變化。

韓國貿易協會發現，2022年6月至2023年5月，韓國對華出口額連續12個月負增長。2022年只有9月實現6億美元（約46.8億港元）順差，其餘均出現逆差。2023年1月至5月，韓國對華貿易逆差為118億美元（約920.4億港元），中國從韓國的第一大順差來源國搖身變為第一大逆差來源國。

韓國對華貿易順差在2018年達到556億美元的高峰，但後來由於中國的中間材料自給率提升，韓國對華貿易順差在2019年收窄至290億美元，2022年再減至12億美元，2023年轉為逆差。分析認為，造成對華貿易逆差擴大的決定性原因是充電池及其關鍵原料——精細化工原料逆差擴大。

據韓國貿協說明，韓國國內低價電動汽車車型大多使用中國製造的磷酸鐵鋰電池。隨着電池進口增加，2021年起韓國對中國鋰離子電池的貿易逆差持續擴大。製造充電池所需的氫氧化鋰和前驅體等品目進口增加也對貿易逆差產生影響。

2023年1月至5月，韓國在氫氧化鋰等其他精細化工原料對華逆差的佔比達到12.4%，充電池逆差佔10.1%，二者共佔22.5%左右，在對華貿易逆差品目中佔比最高。同期，16種充電池原料和材料中有10種的第一大進口來源地是中國。這些原料和材料的對華依存度大多高達80%至100%。16種原材料對華逆差為35.7億美元，達到同期同一品類對外逆差（14億美元）的兩倍以上。

此外，韓國在永久磁鐵（85.8%）、稀土（84.6%）等未來核心資源也高度依賴中國。貿協就此表示，韓國有必要積極參與美國《通脹削減法案》（Inflation Reduction Act）、歐盟《關鍵原材料法案》（Critical Raw Materials Act）等各國減輕對華過度依賴的努力。同時，為確保電池礦產供應的自主可控，應加強資源開採和國際合作。

本文獲《聯合早報》授權轉載

