美國最高法院裁定學生貸款減免計劃違憲　拜登推應對措施

美國最高法院以6比3的投票結果，裁定總統拜登（Joe Biden）的學生貸款減免計劃違反憲法，拜登隨即宣布，為學生貸款借款人提供新措施。



路透社6月30日報道，這項總額4,300億美元的計劃，原可惠及多達4,300萬美國人，也是拜登的競選承諾之一。

六個立場保守的州屬——阿肯色、愛荷華、堪薩斯、密蘇里州、內布拉斯加、南卡羅來納——對拜登的學生債務減免計劃提出挑戰，最高法院六名保守派大法官星期五（6月30日）以多數優勢，推翻拜登的行政命令。

最高法院首席大法官羅伯茨（John Roberts）在裁決書中寫道：「拜登政府稱貸款減免計劃，是與冠病大流行引發的國家緊急狀態有關的舉措，但它僅僅對現有計劃進行了修改，如此廣泛的行動計劃必須獲得國會的明確批准。」

裁決對拜登在去年8月宣布計劃後提出申請的2,600萬名借款人造成了打擊，對拜登來說也是一個政治挫折。

拜登在最高法院做出裁決後宣布，教育部將根據《高等教育法》制定應對措施。教育部將給予借款人12個月時間，在12個月內，教育部不會把借款人轉介給信貸機構。

拜登說，最高法院「曲解了憲法」，「今天的決定關閉了一條道路。現在我們將尋找另一條出路。我永遠不會停止為你們努力爭取。我們一定會解決這個問題。」

2022年8月，拜登通過行政命令宣布學生貸款減免計劃，年收入低於12萬5000美元並獲貸款支付大學和其他高等教育的美國人，最高可減免1萬美元的聯邦學生債務；低收入家庭的佩爾助學金（Federal Pell Grants）受益人最高可減免2萬美元的聯邦學生債務。

本文獲《聯合早報》授權轉載

