美國最高法院裁決　商戶可拒絕服務同性婚禮

美國最高法院保守派多數星期五（6月30日）裁定，憲法規定的言論自由允許某些企業拒絕為同性婚禮提供服務。



這是一項具有里程碑意義的裁決，對LGBT群體權利構成打擊，自由派最高法院大法官稱星期五的裁決為「歧視許可」。

路透社報道，由6名保守派和3名自由派組成的美國最高法院大法官，按意識形態以6比3的表決結果，裁定科羅拉多州丹佛地區網頁設計師史密斯（Lorie Smith）上訴得直。

史密斯以她的福音派基督信仰為由，拒絕為同性婚姻者設計網頁，科羅拉多州一初級法庭裁定她違反反歧視法。史密斯向最高法院提出上訴，稱科州反歧視法迫使她宣傳違反她信仰的觀念，侵犯了她在憲法第一修正案的權利。

由保守派大法官戈薩奇（Neil Gorsuch）撰寫的裁決書總結說，要求服務涉及言語訊息傳達的企業表達他們不認同的言語訊息，違反了保護言論自由的美國憲法第一修正案。

戈薩奇說：「科羅拉多州試圖迫使個人發表一致性言論，但這嚴重違背了她（上訴方）的良知。」

美國最高法院自由派法官則警告，最高法院保守派佔多數的裁決，可能會影響性少數群體以外的其他客戶。

自由派大法官索托馬約爾（Sonia Sotomayor）、卡根（Elena Kagan）和傑克遜（Ketanji Brown Jackson），在長達38頁的不同意見書中說，星期五的裁決提供了「歧視許可」，使性少數群體權利倒退。

索托馬約爾說，這不僅允許商家拒絕為客戶提供服務，它還造成「污名化傷害」，喚起性少數群體最深刻了解的痛苦記憶，那就是他們可以在某些公共場所做自己，在某些地方則不能……這樣的生活令人情何以堪。」

《科羅拉多州反歧視法》（CADA）規定，當商業實體向公眾提供產品或服務時，不得基於種族、宗教、國籍或性別歧視而拒絕為顧客服務。

本文獲《聯合早報》授權轉載

