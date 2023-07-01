法國騷亂踏入第4天政府部署4.5萬警及裝甲車應對　逾1,100人被捕

席捲法國各大城市的暴力騷亂進入第4天，法國政府星期六（7月1日）在街頭部署4萬5000名警察和裝甲車，內政部長達爾馬寧（Gerald Darmanin）說，讓全國恢復秩序的所有選項都在桌上。



路透社報道，法國內政部長達爾馬寧星期六（7月1日）說，自騷亂爆發以來已有超過1100人被捕。星期五（6月30日）晚，法國第二大城市馬賽又逮捕了80人，許多北非人後裔住在法國南部這座城市。

星期二（6月27日）在巴黎郊區楠泰爾（Nanterre）被警察近距離開槍打死的17歲少年納埃爾（Nahel M），是北非阿爾及利亞和摩洛哥血統。他中槍喪命的過程被錄影傳播，再次激起了法國貧窮和多種族混居的城市社區長期以來對警察暴力和種族主義的強烈怒火。

馬賽市長帕揚（Benoît Payan）呼籲中央政府立即增派軍隊， 他在星期五晚發推文說：「搶劫和暴力是不可接受的。」星期六清晨有三名警察受輕傷。

在法國第三大城市里昂，憲兵警察部隊部署了裝甲運兵車和一架直升機。

達爾馬寧此前要求地方當局從晚上9時起停止公車和電車服務，並把警力部署從4萬人增加到4萬5000人。他向消防隊員和警察發布的聲明中寫道：「接下來一天將是決定性的，我知道你們不會讓我們失望。」

記者問達爾馬寧會不會宣布進入緊急狀態，他說：「我們不會排除任何可能性，過了今天晚上，就由我們的總統來決定。」

這是法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）自2018年「黃色背心」抗議運動以來面臨的最嚴重領導危機。

本文獲《聯合早報》授權轉載

