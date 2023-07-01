法國騷亂｜馬克龍杜魯多對話討論事件

擁有阿爾及利亞和摩洛哥血統的法國17歲公民納埃爾（Nahel M）遭法國警員近距離射殺引發的全國示威與騷亂持續，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）6月30日就法國示威在內話題進行對話。



加拿大總理辦公室30日公布，杜魯多和馬克龍30日就加拿大山火、法國抗議、非洲、對烏克蘭支持和海地危機進行交談。

根據俄衛網，兩人討論加拿大和法國對烏克蘭的短期和長期支持，強調應協調努力來應對世界其他地區，特別是非洲的不安全和不穩定，討論海地危機時則強調實施制裁以打擊國家腐敗和打擊資助犯罪集團有多重要。

他們同意就一連串共同優先事項保持密切接觸，並表示希望早日於7月在立陶宛首都維爾紐斯舉行的北約（NATO）峰會上會面。

兩人在交談中還指出在人工智能領域開展合作的重要性、「法國持續抗議活動造成的艱難局面」以及巴黎在加拿大森林火災撲救方面提供的幫助。

法國示威迄今1死逾900人被捕

政府6月30日證實，一名青年在29日的示威期間墮樓身亡，另外警方拘捕超過900人，被捕人士平均年齡只有17歲。

▼法國示威的照片

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《衛報》、英國廣播公司（BBC）及法國傳媒報道，內政部長達爾馬寧（Gerald Darmanin）表示，有917人在29日的騷亂中被捕，平均年齡為17歲，部份更只有13歲。他指出，騷亂是數以百計的罪犯所為，並不代表市郊大多數的勤勞民眾。

達爾馬寧稱，政府在全國各地加強警力，由29日的4萬名警員，增至4.5萬人，當中包括防暴隊，另外亦會派出裝甲車和直升機。他和住房事務部長克萊因（Olivier Klein）都重申總統馬克龍（Emmanuel Macron）的言論，要求家長對兒女負更大責任，令他們留在家中。

達爾馬寧同時預計，Snapchat及TikTok等網上社交平台企業會交出利用這些平台鼓吹暴力人士的名字，再由相關部門檢控。馬克龍同日較早時曾批評社交平台被用作煽動暴力，Snapchat其後回應，強調對暴力或仇恨內容採取零容忍政策。

而在騷亂情況方面，巴黎、馬賽等地繼續有示威。當地傳媒引述北部城市魯昂（Rouen）檢察官辦公室指，一間超級市場29日晚上遭衝擊時，一名年輕人墮樓身亡。