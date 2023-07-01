法國騷亂累計逾2000人被捕　17歲中槍少年舉殯　馬克龍押後訪德國

法國17歲阿爾及利亞裔少年納埃爾（Nahel M）6月27日遭警員近距離射殺，全國多地連續數天爆發示威與騷亂，據法媒7月1日報道，被捕人員升至超過2000人。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）宣告押後出訪德國的計劃，留國應對危機。



法國與德國政府分別宣布，馬克龍會押後原定於2日開始的出訪德國計劃。他1日與德國總統施泰因邁爾（Frank-Walter Steinmeier）通電話，向對方介紹情況，並提出推遲訪問行程。

路透社引述法國內政部在Twitter指，1,311人在過去一夜被捕，高於前一晚的875人，但內政部也指「暴力程度下降」。

這次風波始於17歲阿爾及利亞裔少年納埃爾（Nahel M）6月27日駕車時遭警員截停，他拒絕應對方要求停車接受盤問，最後警察近距離開槍，納埃爾中槍身亡，事件引發全國示威。

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17歲中槍少年舉殯

納埃爾的葬禮1日舉行，路透社指，有數百人排隊進入清真寺，寺外有多名身穿黃色背心的志願者把守。

這波示威席捲法國多個城市，法國政府7月1日在街頭部署4.5萬名警察，內政部長達爾馬寧（Gerald Darmanin）表示，讓全國恢復秩序的所有選項都在桌上。

這是馬克龍自2018年「黃色背心」抗議運動以來面臨的最嚴重領導危機。