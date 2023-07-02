瑞典首相7月5日訪美晤拜登　討論加入北約及對華問題

美國總統拜登（Joe Biden）下週將會見瑞典首相克里斯特松（Ulf Kristersson）。



白宮星期六（7月1日）發聲明宣布克里斯特松即將訪美，並於下星期三（5日）與拜登舉行會晤。

聲明說，拜登和克里斯特松將在會晤中回顧美瑞不斷增長的安全合作，並重申兩國關於瑞典應盡快加入北約（NATO）的立場。

瑞典曾與芬蘭申請一道加入北約，但由於受到土耳其和匈牙利的阻力，瑞典的申請至今尚未獲得批准，芬蘭已先一步成為北約第31個成員國。

北約領導人將於7月中旬在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）舉行峰會，瑞典首相克里斯特松日前表明，瑞典仍希望在峰會召開前加入北約。

路透社星期五（6月30日）報道，克里斯特松對媒體說，匈牙利總理歐爾班（Viktor Orbán）已向他保證不會以任何方式拖延對瑞典申請的批准程序。不過，瑞典能否如願在峰會前獲得北約成員國身份，目前仍沒有定論。

此外，白宮的聲明還說，拜登與克里斯特松也將討論兩國對支持烏克蘭的共同承諾，以及在中國問題上展開更密切的跨大西洋協調，此外還將談及美瑞在應對氣候變化和新興技術等領域的密切協調。

本文獲《聯合早報》授權轉載

