韓國勞動界夏鬥展開？　工會組織今起大罷工2週劍指尹錫悅

韓國全國民主勞動組合總聯盟打出「要求尹錫悅政府下台」的口號，從星期一（7月3日）起至15日，進行為期兩週的總罷工，預計將有40萬至50萬人參加。



韓聯社報道，韓國勞動界透露，全國民主勞動組合總聯盟（簡稱民主勞總）主席梁慶洙（音譯）等有關人員，定星期一上午10時在首爾龍山總統府前舉行記者會，宣布啟動總罷工。從上午10時到下午1時，除首爾以外的全國15個地區的工會，也將陸續舉行記者會宣布罷工。

民主勞總說，此次罷工的基調和目標，是「順應民意敦促尹錫悅政府下台」、「上調最低工資」、「黃色信封法」（工會法修正案）立法、制止日本核污水排海、反對鎮壓工會和亂改勞動制度、制止親財閥∙反勞動行徑、阻止國會議員選舉前勞動界分幫分派政治化等。

↓民主勞總釜山總部罷工現場↓

梁慶洙在上星期三（6月28日）的記者會說，以往的罷工一般旨在通過縮減資方利益，以擴大勞動者利益，此次罷工是針對尹錫悅政府，重擊尹錫悅政府存在的問題。

民主勞總還說，雖然本次大罷工為期兩週，但大部份產業工會只參與罷工一到兩天，因此不影響製造業工廠生產，不會給民眾造成較大不便。此外，快遞工會將罷工三天，預計快遞物流可能會略有延誤。鑑於衛生醫療工會預告將從13日啟動無限期總罷工，預計會給醫院患者帶來不便。

另外，民主勞總將在大罷工期間的7月4日、7日、11日和14日晚上7時，舉行要求尹錫悅政府下台的全國各市、道（省級）燭光集會。

以民主勞總的此次大罷工為契機，韓國勞動界的「夏斗」可能會全面展開。民主勞總和韓國勞總兩大工會日前譴責尹錫悅政府肆意鎮壓勞動，預示了勞動界將展開大規模鬥爭。

本文獲《聯合早報》授權轉載

