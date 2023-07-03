英媒：耶倫訪華或提及中國兩部新法

英媒引述美國財政部高級官員說，美國財政部長珍耶倫本週訪問中國期間或將提及中國近期通過的《反間諜法》和《對外關係法》。



俄衛網3日引述英媒的報道稱，在被問及中國上週通過的《反間諜法》和《對外關係法》時，財政部官員表示，耶倫將提出這個問題。「我們擔心這可能會給所有外國公司，特別是美國公司，帶來什麼樣的影響」。

新修訂的《中華人民共和國反間諜法》7月1日起施行。其中完善間諜行為的定義，在加強反間諜工作的同時，注重對國家安全機關工作人員行使公權力的監督制約。此外，新修訂的《反間諜法》還明確建立健全國家層面的反間諜工作協調機制，規定國家機關、社會組織等在反間諜工作中的安全防範責任。

《中華人民共和國對外關係法》自7月1日起正式實施。這是新中國成立以來首部涉外法律，在落實全面依法治國、維護國家利益、促進對外開放和加強外交能力等四個方面具有重要意義。《對外關係法》明確中國有權對他國長臂管轄做出反制。根據條文：「對於違反國際法和國際關係基本準則，危害中華人民共和國主權、安全、發展利益的行為，中華人民共和國有權採取相應反制和限制措施。」

此外，美國官員表示，如果耶倫提出美光科技（Micron）的情況，他不會感到驚訝。

耶倫7月6日至9日訪華，成為繼國務卿布林肯之後第二位訪問北京的拜登政府官員。

美國財政部高級官員表示，耶倫將在北京停留四天，與中國高級官員和美國商界領袖會面。他表示，此行不太可能產生「重大突破」。「通過這次訪問，我們尋求深化和提高兩國之間的溝通頻率，穩定關係，避免溝通不暢，儘可能擴大可以進行的合作。」

耶倫計劃討論其於今年4月演講中概述的美中經濟關係三大目標：維護美國的國家安全利益、美國盟友和夥伴的國家安全利益；尋求對華健康的經濟關係，促進兩國的經濟增長和創新；在緊迫的全球性挑戰方面尋求開展合作。

今年5月，中國網絡安全審查辦公室依法對美光公司在華銷售產品進行網絡安全審查。審查發現，美光公司產品存在較嚴重網絡安全問題隱患，對中國關鍵訊息基礎設施供應鏈造成重大安全風險，影響中國國家安全。為此，中國網絡安全審查辦公室依法作出不予通過網絡安全審查的結論。按照《網絡安全法》等法律法規，中國國內關鍵訊息基礎設施的運營者應停止採購美光公司產品。