美國銀行危機餘波未止　電動車危機現冰山一角？

美國股市在2023年3月間才剛經歷了一場銀行危機。這場危機的餘波至今都還未完全平息。而現在市場又開始竊竊私語，擔心股市又將掀起另一場危機——電動車危機。



電動車巨頭特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）2022年6月中，曾針對業內的兩個同行Lucid Group Inc和Rivian Automotive Inc發出警告說，如果它們不做出必要的改變，這兩間美國電動車製造商很可能面臨破產。

製造商Lordstown Inc宣告破產

一年後的今天，雖然Lucid Group Inc和Rivian Automotive Inc業務還是繼續撐着，但是美國的另一間電動車製造商Lordstown Inc卻已經宣告破產。

Lordstown Inc是在6月27日，根據美國破產法第11章申請破產保護。破產消息一傳出，它的股價當天即刻在盤前猛瀉65％。

Lordstown Inc算是寬鬆貨幣時代的受害者之一。在當時錢過多的年代，資金大量湧向各大初創公司，其中很大一部份就流入了那些希望以電動汽車，或是自動駕駛軟件來顛覆汽車行業的電動車公司。而當時，許多初創公司都還沒有真正做出一輛車子，甚至也沒有任何實際收入。

圖為2022年6月3日，Lordstown Inc在美國美國俄亥俄州的一個標示牌。（Reuters）

在那個資金過於充裕的整整10年裡，像Nikola Corp、Canoo、Fisker Inc、Mullen Automotive等電動車初創公司紛紛冒起。Lordstown Inc之所以能夠在眾多電動車初創公司脫穎而出，其實要感謝它的宣傳功力。

Lordstown Inc創始人伯恩斯（Steve Burns）在2019年以2,000萬美元的價格，買下位於美國俄亥俄州東北部貧困地區的一間已關閉的通用汽車工廠，並發誓要將它重振起來。伯恩斯的這個動作非常有代表性，因為他給了曾因通用汽車工廠風光一時的地方新的希望。

在這個過程中，伯恩斯也大膽承諾將推出電動卡車，而且要在電動車市場上擊敗特斯拉、通用汽車（General Motors）和福特汽車（Ford Motor）。誰知道，宏願還沒實現，伯恩斯在2021年自己就先離開了公司。

這次Lordstown Inc破產的另一個引人注意的原因，就是它對台灣富士康提出的訴訟。根據Lordstown Inc文告，富士康原本是要提供該公司約1.7億美元資金的，但是「承諾」沒有落實。Lordstown Inc在聲明中指出：「富士康的行為，對公司及公司的未來，造成了重大損害。」

許多市場人士認為，Lordstown Inc破產只是冰山一角。Future Fund ETF管理合夥人兼聯合創始人布萊克（Gary Black）甚至公開預測，另外兩間電動車公司，即Nikola Corp和Workhorse Group Inc也可能隨時在2023年內申請破產保護。

圖為2022年6月3日，在美國密歇根州展示的一輛Rivian R1T電動車。（Reuters）

面臨諸多挑戰 部份電動車股價近期暴跌

由於生產能力和資金流面對挑戰，Nikola Corp和Workhorse Group Inc目前的股價，已經從2020年至2021年的高峰，跌至成為廉價股（Penny Stock）。有誰還記得，隔夜收市價0.80美元的Workhorse Group Inc，兩年前還曾是一股34美元的股票，又或是Nikola Corp現在1.30美元的股價，在2020年也曾經風光地達到64美元。

其實，自2022年10月間起，Nikola Corp創始人兼前行政總裁米爾頓（Trevor Milton）被控證券欺詐之後，該公司就一直在苦苦掙扎。從2020年9月，手頭上有9.18億美元現金，一直耗到2023年3月剩下1.3億美元現金，Nikola Corp的資金正在迅速耗盡，並且迫切需要出售更多股票來籌集資金。

然而，這間公司的股東至今都沒有投票，允許公司出售更多股票。如果再沒有新資金流入，Nikola Corp可能也會在不久後，面臨財務危機。為了扭轉業務困境，Nikola Corp已經將業務重心從純電動卡車轉向燃料電池能源（Fuel-cell Energy）卡車，也宣布退出歐洲市場，但是到目前為止，該公司實際上沒有什麼起色。

Workhorse Group Inc則是因為一份監管報告稱它的車輛不可靠，在2021年9月停止了C-1000電動卡車的生產和銷售之後，就一直委靡不振。雖然該公司實施多項重組舉措，但很現實的是，從2021年3月手頭上有3.99億元美元現金，到2023年3月剩下7,900萬美元現金，該公司的現金就快耗盡。因此Workhorse Group Inc在6月27日宣布，它要開始生產四級電動貨車W750了。這是否能夠扭轉公司困境，仍是未知數。

圖為2021年9月27日，在美國亞利桑那州展示的一輛Lucid Air電動車。（Reuters）

至於Lucid Group Inc，不少人在社交平台Twitter表示，他們認為Lucid Group Inc有強大的沙特投資者支持，因此失敗的風險會相對低。這間美國豪華電動車製造商近期甚至還宣布，準備進軍中國這個全球最大的汽車市場。

總而言之，現在的美國電動車市場除了特斯拉和福特汽車看來是真有實力之外，其他的看來看去，都好像是陪跑者。在來自中國電動車廠商的競爭加劇，以及全球消費者對車子需求放緩之際，美國電動車市場可能真的會迎來一場大整頓。也許，這個整頓真的是必須的，因為只有在整頓之後，剩下的成員才能讓整個電動車市場變得更有實力、更有動力。

本文獲《聯合早報》授權轉載

