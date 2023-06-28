數據看國產電動車「出海」：搶先擴產　2025或佔歐洲市場15%

今年1月訂購一款比亞迪電動SUV前，日本人Osamu Furukawa嘗試過許多日本產電動車，但他最終選擇了進口車來替換他的燃油車。人性化的功能設計、以及不過440萬日圓（約24萬港元）的價格讓這款中國電動車在他的選擇清單中脫穎而出。

2022年以來，包括比亞迪、吉利汽車旗下的電動車品牌極氪（Zeekr）、長城汽車（Ora）、蔚來汽車（NIO）等中國電動車品牌掀起一場出口浪潮，從日本到新加坡、從歐洲到美國，中國電動車品牌的銷量都顯著上升，開始與歐美和日本的傳統製造商競爭。



國內擴產

根據調查公司MarkLines公佈的全球銷量數據，比亞迪（BYD）和浙江吉利控股集團旗下的汽企銷量在2021至2022年間大幅增長，比亞迪從32萬輛增加至87萬輛，成為僅次於Tesla的電動車生產商，後者則躍升入全球十大電動車廠商中的5位，電動車銷量達到36萬。

來自柏林的汽車市場研究機構Schmidt Automotive Research創始人Matthias Schmidt表示，中國製造商搶先於大多數西方對手，提高電動汽車的產量，並因此得以大大提高生產效率和規模，形成「顯著優勢」，再進一步向西方市場出口：「他們在自己的市場上積累了技能和競爭力，而西方（製造商）則相對落後。」

2022年，中國國內電動車銷量幾乎翻了一倍，達到690萬量，佔同年全球電動車銷量一半以上。

價格優勢突出 2025年歐洲銷量或增至15%

據歐洲運輸環境聯合會（T&E）去年的數據，2022上半年，中國產電動車在歐洲巿場的佔有率已突破兩成（下圖），當中，Tesla佔逾一成，但中國品牌佔比亦正在上升；法國雷諾集團旗下品牌Dacia，在中國設有電動車廠，過去3年亦開始進軍歐洲巿場。

另外，畢馬威中國本月發布的一份報告顯示，中國車企去年在歐洲銷售電動車數量約為110萬量，在這個全球第二大電動車的市場份額仍只有個位數，但到2025年，預計這一比重將增長至15%左右。

中國電動車產業優勢，在於擁有較完整的電池供應鏈，因此較具價格優勢，法國汽車零部件供應商Forvia稱，中國車廠生產電動車的成本比歐洲車廠低1萬歐元。畢馬威中國首席經濟學家康勇指出，比亞迪、蔚來汽車、小鵬和理想汽車等製造商愈發獲得歐洲消費者的青睞，這些品牌不僅價格合理、車型種類多、更能滿足消費者需要，且隨着製造商在海外門店和工廠增加，品牌知名度會進一步提高，從而推動市場份額的增長。

歐洲運輸環境聯合會（T&E） 去年的報告則根據目前的趨勢預期，到2025年，中國汽車品牌將為歐洲供應9%至18%的純電動車，並建議歐盟提供資金及誘因來支持及吸引當地車廠生產電動車。

預期未來幾年迅速增長的東南亞市場，國產製造商也在試圖擴大市場份額，今年前五個月，比亞迪在新加坡的電動車市佔率超越Tesla，達到20.7%；在泰國，比亞迪則正籌建第一個海外生產線，此外，合眾汽車、以及長安汽車也都在籌備於該國設廠。

擁有快意佳士拿（Fiat Chrysler）、標緻（Peugeot）等多個品牌的Stellantis行政總裁Carlos Tavares在1月份警告說，歐洲需要一個戰略來與中國的低價競爭。Tavares稱，歐洲製造的電動車比中國的車型價格高出40%，並形容局面對歐洲製造商而言「十分暗淡」。畢馬威的數據則顯示，2022年中國電動車在歐洲的平均價格為3萬美元，而Tesla最便宜的Model 3的價格超過了4.5萬美元。