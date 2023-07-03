韓國拼命證明日本排放核污水無害　議員直接喝養魚池水「證安全」

日本福島核污水排放在即，除了中國政府外，日本福島及沿海的漁民同樣反對，但韓國政府不單成立部門「說服」公眾排污無害，執政黨更有議員親自示範喝養漁池水以證海水「安全」，拼命的幫日本證明排放核污水無害。



韓國執政國民力量黨多位議員，在6月30日參觀首爾海鮮市場。其中女議員金英善在路過一個海鮮攤位時，突然用手舀起池中的水連喝幾口，甚至建議同行議員們一起喝。

圖為6月30日，國民力量黨女議員金英善在首爾海鮮市場，用手舀起池中的水喝下去。（SBS News Youtube截圖）

金英善隨後表示，海鮮池裏的水來自韓國沿海，儘管經過殺菌處理，但其中核輻射含量「可能比日本即將排放的濃還要高」。因為「那是自2011年福島核事故時排放到海上」，飄流到韓國沿海的「核廢水」。金英善指既然這些水能養魚，日本現時排核污水不可能有問題。

先不論養殖池水混了多少海鮮排洩物和細菌，用喝池水來證明「核污水」無害的行為已令人費解。反對黨共同民主黨同日發表聲明，對金英善的行為「相信連池水的魚也覺得相當荒唐」，輿論也指金英善不過是在「做騷」。

韓國政府為日本背書

韓國在6月16日表示啟動「國民安心」計劃，成立部門以消除民眾對福島核污水的疑慮。國務調整室在26日進一步說明，稱排放污水進大海是「最現實的處置方案」，韓國政府認同日本的排放計劃。

韓國自尹錫悅總統上台後，為修復與日本的關係，實質推翻了二戰強制勞工要求日方賠償的法院裁決，對日本排放核污水的計劃亦由反對轉變為支持。然而，韓國國民普遍還是非常不安。根據韓國蓋洛普（Gallup）6月30日公布的民調，回應對福島排放核污水大海感到擔憂的受訪者佔78%，其中62%的表示「非常擔憂」。

圖為6月28日，一個韓國家庭展示着從市場買回的十數包海鹽。（Reuters）

為避免可能吃下受污染的海鹽，韓國自6月起出現搶鹽搶海鮮熱潮，其中更有人一口氣團積50袋海鹽，導致鹽價飆升。

韓國政府未有因成功與日本修復關係而獲得多少支持，根據最新的民調，尹錫悅的支持度仍維持在36%左右，不支持率為56%。不支持理由以外交因素為最多，其次就是核廢水。

日本政府對排放核廢水的心意已決，排放的年期以30年計。有擔憂指未來政府換屆，若由共同民主黨再度執政時，今天支持和友好日本的政策會否被全盤推翻。