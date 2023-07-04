上合峰會召開　習近平視像講話：堅持通過對話協商化解國家間分歧

上海合作組織（簡稱上合組織）峰會7月4日召開，中國國家主席習近平發表視像講話，他談到中方願同各方一道落實全球安全倡議，堅持通過對話協商化解國家間分歧矛盾，推動政治解決國際和地區熱點問題。



這次峰會由印度主辦，印度總理莫迪（Narendra Modi）、習近平、俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）等領導人都有參與峰會。

央視新聞報道，習近平稱「實現地區長治久安是我們的共同責任。」他表示中方願同各方一道落實全球安全倡議，堅持通過對話協商化解國家間分歧矛盾，推動政治解決國際和地區熱點問題，築牢地區安全屏障。

習近平指，當今世界變亂交織，百年變局加速演進，人類社會面臨前所未有的挑戰，「團結還是分裂？和平還是衝突？合作還是對抗？再次成為時代之問。我的回答是，各國人民對美好生活的嚮往就是我們的追求，和平、發展、合作、共贏的時代潮流不可阻擋。」

他稱，把牢正確方向，增進團結互信，又指多樣文明和諧發展是地區國家人民的美好願景，「我們歡迎各方一道落實全球文明倡議，推動不同文明包容共存，促進各國人民相知相親。」