美媒：拜登政府將限制中國公司使用美國雲計算服務

據知情人士透露，拜登政府正準備限制中國公司使用美國的雲計算服務，此舉可能進一步加劇世界兩大經濟體之間的緊張關係。



美國《華爾街日報》星期二（7月4日）引述知情人士報道說，如果新規定被採納，亞馬遜和微軟等美國雲服務提供商將需要向美國政府申請獲得許可，才能向中國客戶提供雲計算服務。

報道稱，對雲計算的限制，實際上是填補了拜登政府晶片設備出口限制政策上的「漏洞」。因為中國的人工智能公司利用美國的雲服務繞過了當前的出口管制規定。報道引述國家安全分析人士警告稱，中國的人工智能公司如果要使用先進晶片，就可以從美國的任何一家雲服務商處獲得，不需要直接購買晶片。

美國喬治敦大學（Georgetown University）安全與新興技術研究中心（Center for Security and Emerging Technology）的研究員Emily Weinstein告訴《華爾街日報》，「如果任何一家中國公司想要使用英偉達A100晶片，他們可以從任何一家雲服務提供商那裡獲得。這是完全合法的」。

報道引述知情人士的話說，美國商務部預計將在未來幾週內公布這一行動，作為其10月份實施的半導體出口管制政策擴大的一部份。

報道也指出，在拜登政府採取上述舉措的消息傳出之前，中美兩國政府圍繞先進技術供應的競爭，分別都採取了限制措施，讓技術競爭變得更為緊張。報道提到了中國商務部星期一（7月3日）宣布對用於先進晶片製造的金屬實施出口限制。

本文獲《聯合早報》授權轉載

