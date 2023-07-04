上合組織新德里宣言：支持成員國推行擴大本幣結算份額路線圖

上海合作組織（簡稱上合組織）7月4日召開視像峰會，由印度主辦，會後發表新德里宣言，內容包括支持成員國落實擴大本幣結算份額路線圖、加強金融和投資領域合作、支持繼續援助阿富汗人民等。



俄衛網報道，宣言說，成員國支持有關成員國落實擴大本幣結算份額路線圖，成員國將拓展和加強合作，促進上合組織地區經濟社會可持續發展，增進民生福祉和提高人民生活水平。

成員國認為，落實有關成員國通過的《上合組織至 2030年經濟發展戰略》以及其他聯合計劃和項目，促進數碼經濟和科技創新，新建和改造現有國際公路和鐵路交通線路，建設交通走廊和物流中心，加深金融和投資領域合作，維護能源和糧食安全、供應鏈安全穩定多元化，加強工業領域和地方交往等優先方向的合作具有重要意義。

成員國將通過婦女、青年、民間外交機構、文化中心和大眾傳媒，繼續加強科技、教育、文化、衛生、防疫、緊急情況處置、旅遊、體育和人文交往等領域協作。

上合組織2023年7月4日舉行視像峰會，由印度主辦，多國領導人參與（Reuters）

2024年為「上合組織生態年」

成員國指，在環境保護、生態環境安全和應對氣候變化、發展特別自然保護區和生態旅遊等領域開展合作十分重要，商定宣布2024年為「上合組織生態年」。

宣言又談到阿富汗問題，指成員國支持繼續採取有效措施，向阿富汗人民提供援助，成員國認為盡快解決阿富汗問題是維護和鞏固上合組織地區安全穩定最重要的因素之一，各方支持阿富汗成為獨立、中立、統一、民主、和平的國家，消除恐怖主義、戰爭和毒品。

成員國認為，在阿富汗建立由阿富汗社會各民族、宗教和政治力量代表參與的包容政府十分重要。

倡世貿改革

宣言也談到世貿組織，成員國呼籲提高世貿組織作為討論國際貿易重大議題和制定多邊貿易規則關鍵平台的效率，盡快對世貿組織進行包容式的改革。

上合組織成員國元首理事會下一次會議將於2024年在哈薩克舉行。