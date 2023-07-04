習近平倡擴上合組織本幣結算　拓主權數碼貨幣合作　創建開發銀行

上海合作組織成員國元首理事會第二十三次會議7月4日召開，中國國家主席習近平發表視像講話。新華社同日發布他以《牢記初心使命 堅持團結協作 實現更大發展》為題的講話全文：



尊敬的莫迪總理，

尊敬的各位同事：

感謝印度作為輪值主席國舉辦上海合作組織峰會。

本次會議將接收伊朗為成員國，簽署白俄羅斯加入本組織義務的備忘錄，彰顯出「上合大家庭」的生機活力。我向伊朗和白俄羅斯表示祝賀。

各位同事！

10年前，面對世界之變、時代之變、歷史之變，我提出人類生活在同一個地球村，愈來愈成為你中有我、我中有你的命運共同體。10年來，人類命運共同體理念得到國際社會廣泛認同和支持，正在從理念轉化為行動、從願景轉變為現實。在這個過程中，上海合作組織走在時代前列，秉持人類命運共同體理念，弘揚「上海精神」，構建上海合作組織命運共同體。

——我們秉承守望相助、同舟共濟優良傳統，堅定支持維護彼此核心利益，成為各自發展振興道路上可信賴的夥伴。

——我們踐行共同、綜合、合作、可持續的安全觀，照顧各方合理安全關切，統籌應對各類傳統安全和非傳統安全挑戰，共同守護地區和平和安寧，攜手為地區國家發展繁榮營造良好環境。

——我們秉持創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念，對接各國發展戰略和區域合作倡議，培育經貿、互聯互通、能源、農業、金融、科技創新等領域合作增長點，促進各國經濟協同聯動發展。

——我們傳承睦鄰友好精神，堅持文明平等互鑒、對話包容，倡導不同文明和平共處、和諧共生，拓展人文合作，夯實各國關係發展的民意基礎。

——我們維護國際公平正義，反對霸權霸道霸凌行徑，擴大本組織「朋友圈」，構建起對話不對抗、結伴不結盟的夥伴關係，壯大了維護世界和平穩定的進步力量。

各位同事！

當今世界變亂交織，百年變局加速演進，人類社會面臨前所未有的挑戰。團結還是分裂？和平還是衝突？合作還是對抗？再次成為時代之問。我的回答是，各國人民對美好生活的嚮往就是我們的追求，和平、發展、合作、共贏的時代潮流不可阻擋。

近年來，上海合作組織日益發展壯大，既迎來難得的發展機遇，也面臨前所未有的風險挑戰。印度詩人泰戈爾說過：「信念鞭策着人們，勇敢面對未知的前途。」我們要肩負起時代賦予的重任，牢記初心使命，堅持團結協作，為維護世界和平與發展注入更多確定性和正能量。為此，我願提出以下建議。

第一，把牢正確方向，增進團結互信。上海合作組織成立20多年來，經受了國際風雲變幻的嚴峻考驗，始終朝着求團結、增互信、謀發展、促合作的正確方向邁進。我們積累了彌足珍貴的實踐經驗，也取得了來之不易的發展成果。事實證明，只要我們胸懷大局，擔起責任使命，排除各種干擾，就能夠維護好、實現好各成員國安全和發展利益。

我們要加強戰略溝通和協作，倡導以對話消彌分歧、以合作超越競爭，切實尊重彼此核心利益和重大關切，堅定支持彼此實現發展振興。要從地區整體和長遠利益出發，獨立自主制定對外政策。要高度警惕外部勢力在本地區煽動「新冷戰」、製造陣營對抗，堅決反對任何國家以任何理由干涉內政、策動「顏色革命」，把本國發展進步的前途命運牢牢掌握在自己手中。

第二，維護地區和平，保障共同安全。實現地區長治久安是我們的共同責任。中方願同各方一道落實全球安全倡議，堅持通過對話協商化解國家間分歧矛盾，推動政治解決國際和地區熱點問題，築牢地區安全屏障。

要提升本組織安全合作水平，持續開展聯合行動，嚴厲打擊「東突」等「三股勢力」、毒品走私、網絡和跨國有組織犯罪。要加緊完善本組織執法安全合作機制，拓展數據安全、生物安全、外空安全等非傳統安全領域合作。要繼續發揮阿富汗鄰國協調合作機制等平台作用，加大對阿富汗人道主義支持，推動阿富汗當局搭建廣泛包容的政治架構，走上和平重建道路。

第三，聚焦務實合作，加快經濟復蘇。促進經濟增長是地區國家的共同任務。中方願同各方一道落實全球發展倡議，堅持經濟全球化正確方向，反對保護主義、單邊制裁、泛化國家安全概念，反對搞「築牆設壘」、「脫鈎斷鏈」，努力把互利合作「蛋糕」做大，讓發展成果更多更公平惠及各國人民。

我們要加強高質量共建「一帶一路」同各國發展戰略和地區合作倡議對接，深入推進貿易和投資自由化便利化，加快口岸基礎設施和區域國際物流大通道建設，保障區域產業鏈供應鏈穩定暢通。今年是我提出「一帶一路」倡議10周年，中方將舉辦第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，歡迎各方參加論壇活動，共同把這條造福世界的幸福之路鋪得更寬更遠。

中方建議擴大本組織國家本幣結算份額，拓展主權數字貨幣合作，推動建立本組織開發銀行。中方願分享市場機遇和發展經驗，實施青年職業農民賦能行動，依託中國－上海合作組織大數據合作中心開展數碼技術人才培訓，舉辦本組織國家綠色發展論壇。

本組織已經建立起多個務實領域部級會議合作機制，中方也設立了地方經貿合作示範區、農業技術交流培訓示範基地等合作平台。要積極發揮這些機制平台作用，全力破解務實合作堵點難點問題，促進本組織國家經濟高質量發展。

第四，加強交流互鑒，促進民心相通。多樣文明和諧發展是地區國家人民的美好願景。我們歡迎各方一道落實全球文明倡議，推動不同文明包容共存，促進各國人民相知相親。

我們要繼續深化教育、科技、文化、衛生、體育、媒體等領域合作，支持上海合作組織睦鄰友好合作委員會等民間機構工作，舉辦更多人文交流活動。未來3年，中方將向本組織國家提供1000個國際中文教師獎學金名額和3000個「漢語橋」夏令營名額，邀請100名青年科學家來華參加科研交流。中方還將舉辦鄉村振興、應對氣候變化等主題活動，歡迎各方積極參與。

第五，踐行多邊主義，完善全球治理。公平、公正是地區國家的一致追求。我們要弘揚全人類共同價值，堅定維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，反對霸權主義和強權政治，推動全球治理朝着更加公正合理的方向發展，在不斷促進權利公平、機會公平、規則公平的共同努力中推進人類社會現代化。要支持本組織加強同觀察員國、對話夥伴以及聯合國等國際和地區組織交往，共同做世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者。

各位同事！

當前，中國人民正在中國共產黨領導下推進中國式現代化建設。中國式現代化主要特徵是人口規模巨大、全體人民共同富裕、物質文明和精神文明相協調、人與自然和諧共生、走和平發展道路，創造了人類文明新形態。我們願以中國式現代化新成就，為包括上海合作組織國家在內的世界各國提供新的發展機遇，推動建設更加美好的世界。

各位同事！

中方祝賀托卡耶夫總統接任元首理事會主席，願同各成員國一道，積極支持哈方主席國工作。

大道不孤，眾行致遠。上海合作組織順應當今時代潮流、契合人類進步方向，一定能夠在我們的共同努力下不斷發展壯大。

謝謝大家。