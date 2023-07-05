丁薛祥晤歐盟官員　歐中願加強合作應對氣候變化

撰文：房伊媚
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中國中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥7月4日下午在北京與歐盟委員會執行副主席蒂默曼斯（Frans Timmermans）舉行第四次中歐環境與氣候高層對話。蒂默曼斯稱，歐方願與中方加深合作，應對氣候變化。

蒂默曼斯說，歐中在全球應對氣候變化中具有重要作用，歐方願與中方加深應對氣候變化、循環經濟、生物多樣性保護等領域合作，引領全球環境和氣候治理。

丁薛祥表示，中國國家主席習近平4月會見歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen），圍繞加深綠色夥伴關係等議題達成廣泛共識。他指雙方要落實中歐領導人重要共識，推進中歐環境與氣候合作取得更多成果，為全球可持續發展作出更大貢獻。

他稱中國高度重視生態環境保護和應對氣候變化工作，堅定不移推動綠色低碳發展，已經着手採取一系列重大舉措，確保如期實現碳達峰碳中和目標。他指中方願與歐方一起，更好發揮中歐環境與氣候高層對話機制作用，進一步凝聚共識、增進互信，豐富和拓展合作，為中歐關係發展打開更多空間。

他指雙方聚焦重點領域加深務實合作，在可再生能源、綠色低碳科技、碳市場、適應氣候變化、生態環境保護等方面，深挖合作潛力，創造更多新的合作增長點。他說雙方願共同推進環境與氣候多邊進程，踐行真正的多邊主義，推動《聯合國氣候變化框架公約》第二十八次締約方大會取得成功，落實好《生物多樣性公約》第十五次締約方大會成果，攜手構建地球生命共同體。

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