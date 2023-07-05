俄羅斯烏克蘭指控對方計劃攻擊扎波羅熱核電廠

俄羅斯和烏克蘭7月4日指控對方計劃攻擊位於烏國的扎波羅熱核電廠（Zaporizhzhia Nuclear Power Plant）。



俄衛網5日稱，俄羅斯原子能公司（Rosenergoatom）總經理顧問卡爾恰阿（Renat Karchaa，暫譯）4日指，烏克蘭計劃在5日晚試圖用高精度遠程武器、以及「神風」無人機（Kamikaze）攻擊扎波羅熱核電廠。

卡爾恰阿說，烏克蘭也計劃用「圓點-U」戰術導彈（Tochka-U）和飛機來投擲放射性物質。他指這些放射性物質來自南烏克蘭核電站（South Ukraine Nuclear Power Plant）。

烏克蘭軍方4日在Telegram發聲明引述行動數據指，有人4日在扎波羅熱核電廠第三和第四個反應堆的屋頂上放置爆炸裝置，襲擊可能會在不久的將來發生。

烏方的聲明提及，如果爆炸裝置被引爆，它們不能破壞反應堆，但能產生烏方炮擊核電廠的假象。烏方說，烏克蘭軍隊隨時準備在任何情況下採取行動。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）表示，他已警告法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）有關俄羅斯在扎波羅熱核電廠的「危險挑釁」。