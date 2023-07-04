俄羅斯的無解困境　這個國家的危機可能才剛剛開始

瓦格納叛亂平定了，俄羅斯的危機才剛剛開始！

俄烏戰爭爆發以來，俄羅斯正規軍一直「路人心態」一般，真正的主力反而是僱傭軍瓦格納，這不僅導致俄羅斯在這場戰爭中極度被動，更致使瓦格納迅速坐大，釀成了後來震驚世界的兵變事件。

何以如此？深度分析，主要有以下三個原因：

一、俄羅斯的兵役制度

中、美、俄都是有世界影響力的大國。其中美國領導世界多年，底藴深厚；中國全面發展，並無明顯弱項。

俄羅斯卻一直是個偏科的孩子，軍事、重工業、能源工業是強項，但別的弱項不少，比如輕工業、民生工業、高科技產業。

因而軍事是俄國絕對的立國之本。好似某偏科學生一旦優勢學科不再往上拉分，則迅速跌入第二梯隊。

要維持俄國的軍事優勢，就勢必保持一支大規模的軍隊，兵力絕對不能低於100萬！

俄羅斯人口卻很少，僅1.4億，要維持百萬以上大軍，兵員比例近1%。這在非戰爭狀態下，這個比例太高了。

尤其是俄羅斯經常實行強硬外交政策，很容易捲入戰爭。從普京上台到今天，俄羅斯幾乎每天都在打仗，在車臣、在格魯吉亞、在敘利亞、在非洲、在烏克蘭，甚至連土耳其都打下過俄軍飛機。

圖為2023年6月24日，撤出俄羅斯頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）的瓦格納集團（Wagner Group）士兵。（Reuters）

打仗，就一定有傷亡。

當兵既要流汗，也要流血。在中國這種主要行使和平外交的國家，當兵的上戰場可能性可忽略不計，只流汗，不大可能流血。因而大家願意當兵，至少沒生命危險。

在俄羅斯這種戰事不斷的國家當兵，有可能隨時會上戰場，有生命危險，哪怕這風險僅百分之一、千分之一，也大大影響了青年參軍熱情。

更何況，俄羅斯又沒有美國那樣遙遙領先對手的先進軍事與武器技術來避免大規模戰場傷亡，更沒有中國這種「參軍光榮」傳統，當兵與普通工作沒什麼區別。

試問，曾經有一份工作擺在你的面前，工資不高，傷亡率百分之一，你會去珍惜嗎？

偏偏俄羅斯為了大國地位，必須保持一支百萬人以上的軍隊。這是個無解的困境。

結果就是，俄羅斯的軍人分為兩種：

一是義務兵，僅在俄羅斯本土遭受戰火時，才有保家為國義務。這世界上敢主動進攻俄羅斯的國家，估計沒有，因而軍人上戰場可能性很小，也就沒傷亡風險，可降低徵兵難度。義務兵是俄軍主體，佔比超過80%，待遇很差，軍事訓練也不系統，戰鬥力不高。

二是合同兵。就是職業軍人，可出國作戰，佔比不到20%，總兵力二十多萬，待遇高，訓練與裝備好，是絕對的精鋭。

俄羅斯的兵役制度決定了，普京在俄烏戰場，能用的只有合同兵，而且最多僅能投入十五六萬。加上烏東民兵十二三萬。總兵力不到30萬（不包括瓦格納）。

俄烏戰線長度超過一千公里，俄羅斯又不是一支現代化軍隊，要防守這麼長的戰線，至少要二十多萬人。守備兵力多了，機動兵力就不足了，因而難以發動主動進攻。

攻堅就只能靠瓦格納了。

瓦格納集團：Fighters of Wagner private mercenary group pose for a picture as they get deployed near the headquarters of the Southern Military District in the city of Rostov-on-Don, Russia, June 24, 2023. （REUTERS）

二、合同兵「死不起」

俄軍一百多萬，數字很嚇人，但義務兵戰鬥力有限，對外戰爭也用不上。真正支撐普京戰略的，是二十多萬合同兵。

因而合同兵金貴，死不起。假如俄合同兵在戰爭中報銷十萬八萬，是根本無法補充的，這將嚴重影響俄國的戰略。

俄軍其實很像全面抗戰前的日軍。日軍也是精兵戰略，能打的是17個甲級師團，30多萬人，其中大半投入到了中國戰場，二十多萬。就算二十萬精鋭，也是有進攻極限的，打下武漢後就到達極限，再也攻不動了。

日本海軍也一樣，太平洋戰爭爆發前一共就六艘精鋭大型航母，能打是能打，撐死了控制小半個太平洋。等珊瑚海、中途島等戰役，日航母逐漸受損後，就只能被動防守。

俄烏戰爭也是同理，俄正規軍雖強，但很快到達進攻極限，成強弩之末，同時又必須避免較大傷亡，保存實力。

因而，註定俄正規軍無所作為！

俄羅斯瓦格納兵變：圖為俄羅斯國營傳媒俄羅斯-1電視台節目《莫斯科·克里姆林宮·普京》的畫面，顯示總統普京2023年6月24日在克里姆林宮處理「瓦格納事件」時的工作畫面。（Telegram@zarubinreporter）

三、正規軍如果傷亡太大影響普京地位

越戰，美軍死傷五萬多人，引發了國內強烈反戰情緒，社會動盪。

俄烏戰爭，普京開戰的理由根本站不住腳，甚至在俄羅斯國內就有很多人不認。這一點與美國越戰類似。如果戰死的人太多，是不是也會引發國內動盪，甚至引爆各種社會矛盾，也未可知。

這種事情，第一次世界大戰就在俄羅斯發生過。因為前線戰事不力，引發了二月革命，推翻了沙俄政權。因此，不管普里戈津還是普京，公開說俄羅斯有爆發革命的危險，這絕不是危言聳聽。

普京想坐穩寶座，就絕對不能傷亡太大。

因而，普京啟用了瓦格納————明知道是潘多拉魔盒，也不能不開啟了。

瓦格納是僱傭軍，傷亡不計入俄軍，而且可以即打即補，保持戰力。

瓦格納還有一個好處是：可以徵召預備役和準軍事人員加入。俄羅斯武裝力量不只包括現役軍人，還有預備役。但因為俄羅斯稱之為「特別軍事行動」，理論上，不屬於戰爭。因而普京沒有大規模徵召預備役人員。

瓦格納則不同，屬於公司，僱用任何人都可以。因而普京可以通過瓦格納，將俄羅斯預備役人員和準軍事人員（如退役的國民近衛軍，甚至監獄裏的囚犯）派往前線，以緩解兵力不足之困。

因而，在可控狀態下，於普京而言，啟用瓦格納，利大於弊，也是不得己而為之。

圖為2023年6月24日，瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里戈任（Yevgeny Prigozhin）離開頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）時，與民眾握手道別。（Reuters）

以上三點都是表面原因，還有更深層次的第四個原因。

四、大規模啟用瓦格納，標誌着俄軍軍改失敗

我們經常在俄烏新聞裏聽到某某集團軍、某某旅，為什麼沒有師、團呢？

答案是：進入新世紀後，在俄羅斯的軍改中改掉了。

合成營改革是新軍事變革下的必然，即由過去軍——師（旅）——團——營，四級指揮體系，改為軍——旅——營三級，指揮更高效，訊息化程度更高。但這一改革對營級單位的軍事素養與作戰能力要求極高！

俄羅斯自然也進行了軍改，但進展極為不順。至少有四個無解難題：

1、訊息化、科技化程度更高的合成營，需要大量高素質的兵員

這在美國不是問題，因為軍隊待遇高，自然能吸引到大學生加入；在中國也不是問題，中國有參軍光榮傳統，本科以上學歷加入軍隊毫不稀奇。

俄羅斯卻一無參軍光榮傳統，義務兵待遇還很低，甚至不如餐廳端盤子。你說大學生參軍熱情能有多高？

沒有高素質兵員，合成營改革就是空中樓閣。

2、俄羅斯科技水平不高，工業發展不平衡

人們常誤以為軍事工業全是重工業。在過去確實如此，現代戰爭卻未必。比如士兵的防彈板、夜戰用夜視儀、各種無人機、軍用電腦、通訊設備等都是科技含量高的輕工業。

俄羅斯繼承了蘇聯衣缽，重工業發達，輕工業較弱，科技含量不高。這嚴重制約了俄軍合成營戰鬥力。

3、合成營特別燒錢，俄羅斯偏偏軍費有限

現代戰爭，哪怕只是演習，一個火箭炮營幾秒鐘齊射就價值一輛寶馬，毫不稀奇。

戰鬥力是軍費堆出來的！

俄軍卻急缺軍費，缺到蘇聯解體三十年，連一艘新驅逐艦都沒下水的程度。

缺錢的俄軍合成營裝備嚴重不足。比如坦克營裝備了先進的T-14，卻沒有配備無人機和電子戰系統。

圖為2023年5月5日俄羅斯僱傭兵組織瓦格納集團創辦人普里戈任（Yevgeny Prigozhin）在一未公地點說明，他的部隊5月10日撤離烏克蘭東部小鎮巴赫穆特。（Reuters）

這就好似「上身皮爾卡丹（Pierre Cardin），下身什麼都不穿」，貧窮限制了戰鬥力！

4、俄軍嚴重的腐敗

這一點倒不全是普京的錯１。從蘇聯勃涅日耶夫（Leonid Brezhnev）時起，蘇軍的貪腐問題就很嚴重，且一直未得到糾正。

普京是鐵腕領導人，卻也不敢輕易動軍隊既得利益集團蛋糕。

什麼倒賣軍隊物資，走私軍火都是小兒科。車臣戰爭期間，很多部隊都不滿編——原因是有人吃空餉。

吃空餉是最原始的軍隊腐敗，居然堂而皇之地出現在俄軍中。軍隊貪腐的結果就是，合成營形成不了戰鬥力，錢還花了。

軍隊的貪腐，普京當然知道，因而紹伊古走馬上任國防部長。紹伊古是建造業出生，被戲稱「膠合板元帥」。與其說是來提升俄軍戰鬥力的，不如說是來管理財政，控制軍費開支的。

以上原因，導致了俄軍事實上仍是蘇聯時代機械化鋼鐵洪流的延續，很難算得上一支現代化軍隊。

在與北約支持下具有訊息戰優勢的烏軍作戰，正規軍無所作為，也就不奇怪了。

可仗還得打，體制內的正規軍不行，那就用體制外的僱傭軍！

俄羅斯僱傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）2023年3月3日發布創辦人普里戈任（Yevgeny Prigozhin）的影片。他呼籲烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）撤軍，以及讓兒童和長者離開。（Reuters）

五、僱傭軍崛起與瓦格納等的「體制化」前景

這種事情，在中國歷史上很常見！

抗倭戰爭留下赫赫威名的戚家軍，其實也是私軍，叫「義烏兵」，編制僅4000人。就是這四千人的義烏兵，成為抗倭戰爭的中流砥柱，平定倭亂。而同時東南各省的明軍超過四十萬，佔大明軍隊三分之一，卻幾無作為。

戚繼光為什麼放着現成的明軍不用，非得招募一支私軍？

要把體制內的明軍訓練成精兵，需要清理軍屯、清查官紳侵佔屯田、處理軍隊賞罰不明，貪污受賄，士兵逃亡，衛所缺編等問題。

這些問題，別說戚繼光搞不定，加上戚繼光的支持者張居正，同樣搞不定。即使加上張居正的「老闆」，嘉靖帝，還是搞不定。

對戚繼光而言，最簡單的辦法就是訓練一支體制外的私兵，既保證了戰鬥力，又沒有體制內的種種弊端。

大明末年，有戰鬥力的，都是私兵。

普京啟用瓦格納，也有這種邏輯。

瓦格納事件稍停後，普京即公開宣示一年時間給予瓦格納的資金金額。這與其說是在指責瓦格納，還不如說是自誇——「我用這麼點錢就練出一支這麼能戰的部隊。紹伊古你們花了那麼多錢，軍隊什麼用都沒有，還要臉不？」

瓦格納不是將會與國防部簽定合同，難道不能提高俄正規軍戰鬥力？

瓦格納有戰鬥力，是因為僱傭軍性質，在體制外的原因。一旦進入體制內，會迅速被體制同化。

圖為2023年6月24日，一名男子與部署在頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）的瓦格納集團（Wagner Group）士兵對話。（Reuters）

大清名義上的正規軍是八旗軍，八旗軍也確實是17世紀最強軍隊之一，但大清入關後即迅速腐化，戰鬥力嚴重下降。

康熙平三番時，擔任主力的己經不是八旗，而是漢軍，即體制外的「綠營」。

三番之亂平定後，綠營即納入體制內，成為正規軍，結果就是迅速八旗化，戰鬥力直線下降。

平定太平天國之亂，出力最大的是湘軍。天京城破不久，曾國藩即帶頭急流勇退，湘軍也進入體制內。

於是，勇悍的湘軍迅速失去戰鬥力，在後來的中法戰爭、甲午戰爭中全程都非常無力。

李鴻章的淮軍是第一支完全按西方標準建立的新式軍隊，甲午戰敗後，進入體制內，迅速失去戰鬥力。

於是大清又繼續練「新軍」，直到新軍統帥袁世凱逼清帝退位。

瓦格納一旦簽定合同，進入俄軍體制內，結果是肯定的，就是俄軍化。

可是軍改失敗，俄正規軍喪失戰鬥力己經是現在進行時。沒有戰鬥力的俄軍，又如何贏得一場訊息化的現代戰爭？更何況，普京己經沒有瓦格納這把刀可以用了！

瓦格納叛亂平息了，俄羅斯的危機才剛剛開始！