俄羅斯的無解困境　這個國家的危機可能才剛剛開始

瓦格納叛亂平定了,俄羅斯的危機才剛剛開始!

俄烏戰爭爆發以來,俄羅斯正規軍一直「路人心態」一般,真正的主力反而是僱傭軍瓦格納,這不僅導致俄羅斯在這場戰爭中極度被動,更致使瓦格納迅速坐大,釀成了後來震驚世界的兵變事件。

何以如此?深度分析,主要有以下三個原因:

中、美、俄都是有世界影響力的大國。其中美國領導世界多年,底藴深厚;中國全面發展,並無明顯弱項。

俄羅斯卻一直是個偏科的孩子,軍事、重工業、能源工業是強項,但別的弱項不少,比如輕工業、民生工業、高科技產業。

因而軍事是俄國絕對的立國之本。好似某偏科學生一旦優勢學科不再往上拉分,則迅速跌入第二梯隊。

要維持俄國的軍事優勢,就勢必保持一支大規模的軍隊,兵力絕對不能低於100萬!

俄羅斯人口卻很少,僅1.4億,要維持百萬以上大軍,兵員比例近1%。這在非戰爭狀態下,這個比例太高了。

尤其是俄羅斯經常實行強硬外交政策,很容易捲入戰爭。從普京上台到今天,俄羅斯幾乎每天都在打仗,在車臣、在格魯吉亞、在敘利亞、在非洲、在烏克蘭,甚至連土耳其都打下過俄軍飛機。

打仗,就一定有傷亡。

當兵既要流汗,也要流血。在中國這種主要行使和平外交的國家,當兵的上戰場可能性可忽略不計,只流汗,不大可能流血。因而大家願意當兵,至少沒生命危險。

在俄羅斯這種戰事不斷的國家當兵,有可能隨時會上戰場,有生命危險,哪怕這風險僅百分之一、千分之一,也大大影響了青年參軍熱情。

更何況,俄羅斯又沒有美國那樣遙遙領先對手的先進軍事與武器技術來避免大規模戰場傷亡,更沒有中國這種「參軍光榮」傳統,當兵與普通工作沒什麼區別。

試問,曾經有一份工作擺在你的面前,工資不高,傷亡率百分之一,你會去珍惜嗎?

偏偏俄羅斯為了大國地位,必須保持一支百萬人以上的軍隊。這是個無解的困境。

結果就是,俄羅斯的軍人分為兩種:

一是義務兵,僅在俄羅斯本土遭受戰火時,才有保家為國義務。這世界上敢主動進攻俄羅斯的國家,估計沒有,因而軍人上戰場可能性很小,也就沒傷亡風險,可降低徵兵難度。義務兵是俄軍主體,佔比超過80%,待遇很差,軍事訓練也不系統,戰鬥力不高。

二是合同兵。就是職業軍人,可出國作戰,佔比不到20%,總兵力二十多萬,待遇高,訓練與裝備好,是絕對的精鋭。

俄羅斯的兵役制度決定了,普京在俄烏戰場,能用的只有合同兵,而且最多僅能投入十五六萬。加上烏東民兵十二三萬。總兵力不到30萬(不包括瓦格納)。

俄烏戰線長度超過一千公里,俄羅斯又不是一支現代化軍隊,要防守這麼長的戰線,至少要二十多萬人。守備兵力多了,機動兵力就不足了,因而難以發動主動進攻。

攻堅就只能靠瓦格納了。

瓦格納集團:Fighters of Wagner private mercenary group pose for a picture as they get deployed near the headquarters of the Southern Military District in the city of Rostov-on-Don, Russia, June 24, 2023. (REUTERS)