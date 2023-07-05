國安處懸紅緝8人｜英美譴責　澳洲：港府通緝2居澳港人不可接受

香港警務處國安處向法庭申請拘捕令，懸紅各100萬元通緝任建峰、袁弓夷、郭鳯儀、郭榮鏘、許智峯、蒙兆達、劉祖廸及羅冠聰8人，美國、英國及澳洲政府先後發聲批評。中國外交部則指香港事務純屬中國內政。



俄衛網5日報道，澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）當日接受澳洲第9頻道網採訪時稱，香港特區政府懸紅通緝涉嫌違反《香港國安法》的2名澳洲居民的做法「不可接受」。

阿爾巴尼斯還表示，澳洲和中國將繼續在能夠合作的領域進行合作，但在必須提出異議的問題上，澳方也必須提出來，「我們確實在人權問題上存在分歧」。

美國

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）3日對決定表示譴責，呼籲港府即時撤回懸紅，尊重其他國家主權，停止向國際社會強加北京的《國安法》主張。他又指，《國安法》域外效力製造威脅人權的危險先例。

英國

英國外交大臣祁湛明（James Cleverly）同日亦批評港府決定，稱是中國域外法律威權影響力的又一例證，又指英國政府不會容忍中國試圖恐嚇和壓制在英國和海外個人的任何行為，將捍衛言論自由，呼籲北京廢除《香港國安法》。

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中國外交部3日稱，香港事務純屬中國內政，不容任何外部勢力插手干預，有關國家應尊重中國主權和香港法治，停止包庇罪犯。