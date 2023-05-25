英國新《香港半年報告》促廢除港區國安法　關注區議會削直選議席

英國外交部5月25日向國會提交《香港半年報告》（Six-monthly report on Hong Kong），外相祁湛明（James Cleverly）指中國仍處於不遵守《中英聯合聲明》的狀態，又指香港的公民和政治權利、高度自治權遭持續侵蝕，呼籲北京廢除港區國安法。英方又談到密切關注港府的政制及司法制度修訂，包括區議會的選舉改革。



祁湛明在報告內重申英國期望與中國互利合作，同時會堅定捍衛英國國家安全及價值觀。他指儘管香港的經濟、貨幣和金融體系仍能保持獨特優勢，但中國和香港當局所採取的行動持續侵蝕香港社會、法律及司法制度。

英國每半年向國會提交《香港半年報告》，圖為香港市景（Getty）

促北京廢除港區國安法

報告指「我們呼籲北京及香港當局實施聯合國人權理事會於去年7月份發表的《公民權利和政治權利國際公約》報告中所提出的建議，包括廢除《國家安全法》。」報告並談到黎智英、初選47人、立場新聞編輯及其他親民主派人士今年接受國安案件聆訊的事件。

英方指，將繼續密切關注港府將如何實施最近的政制及司法制度修訂，報告談到香港行政長官於5月2日提出對區議會進行選舉改革，大幅減少直選議席，又指港府5月10日修訂《法律執業者條例》，令曾經屬於司法機構的權力轉移予行政長官，英方指「面對國安控罪的人士失去了在法庭上挑戰當局決定的權利。」

中方多次批評英方報告

自1997年7月起，英國外相會每半年向國會提交《香港半年報告》，講述《中英聯合聲明》執行情況。

中方則曾多次批評報告，中國外交部2023年1月指，英方年復一年發布所謂報告，粗暴干涉香港事務和中國內政，中方對此強烈不滿和堅決反對。