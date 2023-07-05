日本核廢水｜韓國網媒記者追問有否收賄　IAEA總幹事：指控荒謬

國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西（Rafael Mariano Grossi）7月4日訪問日本，並公布對福島第一核電站核廢水排海項目的全面評估報告。網絡流傳片段顯示，一名韓國網媒記者在現場追問格羅西「有否收取日本政府100萬歐元」，格羅西否認，並稱指控荒謬。



該名記者來自韓國網絡媒體「探查」，她追問格羅西「你們是不是收了日本100萬歐元」，本來一直向前步行的格羅西，最後回過頭來向她稱「我什麼都沒收，這是荒謬的，這是荒謬的。我們沒收任何錢。這一點很清楚。再見。」

自日本公布準備把福島核廢水排海以來，方案備受國際關注。在韓國，當地網媒「探查」6月底聲稱從匿名舉報者接獲消息，指控日本政府曾以捐贈名義向IAEA行賄100萬歐元，以提前得知評估報告內容，繼而對內容施加影響。

日本外務省23日回應時，批評指控毫無根據，指日方強烈反對不負責任的假信息傳播。

中國外交部發言人毛寧28日則在例行記者會上表示，日本政府有責任對相關報道給出令人信服的解釋，國際原子能機構秘書處也應作出回應，中方希望國際原子能機構拿出一份經得起科學和歷史檢驗的評估報告，不為日方排海方案背書。

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