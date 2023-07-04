國際原子能機構IAEA：福島排核廢水對環境影響「微不足道」

國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西（Rafael Mariano Grossi）今日在東京會見媒體時表示，經過全面研究，日本就福島核電站制定及修訂的核廢水排放計劃與國際上認可的標準一致，排放後廢水對包括水、魚和沉積物的環境影響將是「微不足道的」。



日本在2021年通過將福島核電站2011年事故後殘留的廢水排放入海的計劃，預計在2023年夏天開始排放。格羅西強調，排海方案是由日本政府所下之決定，並不是IAEA。對於有台下記者提問，IAEA如何確保長達數十年的排海計劃不會出問題，他說「我們會一直在這裏」、「永久在這裏」監測情況。

格羅西指，國際原子能機構受邀對排放計劃進行評估，經過機構內部專家2年的審查以及全球35個實驗室對廢水含有的放射性元素檢測、交叉比對得出結論。報告已於今日提交給日本首相岸田文雄。接下來數天他會到訪福島，視察核電站、排海設施，以及與當地政府、各持份者交流，並將於7月7日再次會見傳媒。

他表示，儘管排放含有「氚」等放射性元素的廢水是業內的既有操作，但類似的排放仍是首次，存在一些「不尋常」的因素需要考量，如排放的廢水沉積了較長時間、排放應一次性還是分次進行等。但他表示，將廢水排放入海的方法為中、韓、法等多國的核電站所採納，在日本政府提出的處理廢水的方法（包括蒸汽釋放）中在技術上可行。

此外，格羅西稱IAEA將會在核電站成立「永久性」辦事處，在未來的幾十年間持續監測和評估排海工作。