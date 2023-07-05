中國商務部召開外資企業圓桌會　12家醫藥企業派代表赴會

中國商務部部長王文濤7月5日主持召開外資企業圓桌會，聽取醫藥行業外資企業在華經營情況、問題訴求及意見建議，通用醫療（GE Healthcare）、輝瑞（Pfizer）等12家企業派代表赴會。王文濤表示，中國正全面推進中國式現代化，將為包括醫藥行業在內的外資企業帶來更多發展機遇。



王文濤稱，中國政府把吸引外資放在更加重要的位置，持續改進營商環境，2020年，商務部在外貿外資協調服務機制下建立重點外資項目工作專班，3年多來商務部部領導主持召開各類外資企業座談會十七場，充分傾聽企業訴求建議，累計協調解決問題困難幾百項。

王文濤指出，按照國務院部署，商務部依託外貿外資協調服務機制，在現有常態化交流機制基礎上，升級建立外資企業圓桌會議制度。中方將通過這個機制性的安排，定期舉辦會議，進一步拓展收集問題、聽取建議的渠道，及時回應解決企業關切，助力外資企業在華長期、穩定發展。

與會企業表示，對中國經濟發展前景充滿信心，願通過外資企業圓桌會等渠道與政府部門加強溝通交流。企業詳細介紹了醫藥行業外資經營情況和問題，提出了25項具體意見建議。

商務部、財政部、國家知識產權局、國家醫保局、國家藥監局等部門代表參會並現場就企業所提意見建議進行交流。

通用醫療（GE Healthcare）、諾和諾德（Novo Nordisk）、拜耳（Bayer）、默沙東（Merck & Co.）、羅氏（Roche）、阿斯利康（AstraZeneca）、賽諾菲（Sanofi）、武田（Takeda）、輝瑞（Pfizer）等12家企業派代表赴會。商務部部長助理陳春江出席會議。