荷蘭限制出口半導體設備新措施9月生效　中國使館：濫用出口管制

荷蘭6月30日宣布，將對部份先進半導體製造設備出口推出新限制措施，9月1日生效，屆時設備製造商須事先申請許可證，方可出口特定技術。中國駐荷蘭使館回應稱，這種行為損害全球產業鏈供應鏈的穩定，批評是對出口管制措施的濫用。



路透社30日引述荷蘭貿易部長施賴內馬赫（Liesje Schreinemacher）稱，限制出口的設備或具有軍事用途，新限制旨在維護國家安全，僅有「非常有限」的公司和產品型號會受影響。她未有提及中國。

影響部份DUV系統銷售

彭博社30日報道，新規定將迫使荷蘭光刻機公司阿斯麥（ASML，又譯艾司摩爾）在運輸一些先進的深紫外線（DUV）光刻設備時要申請許可證。

中國駐荷蘭使館30日稱，注意到荷蘭政府正式出台半導體製造設備的出口管制措施，「這是對出口管制措施的濫用，是對自由貿易和國際經貿規則的嚴重背離，中方對此堅決反對。」

使館指，這種行為不僅損害中國企業的正當合法權益，也會讓荷蘭企業蒙受損失，損害全球產業鏈供應鏈的穩定，還將破壞荷支持自由貿易的良好信譽。

路透社同日稍早引述知情人士稱，美國、荷蘭預計會在夏季進一步限制對華銷售晶片製造設備，防止中國利用相關技術，增強軍事力量。

報道指，預料美國會在最先進型號外，進而限制阿斯麥向6間中國企業出口較舊的DUV設備，即使外國設備只有一小部份美國零件，亦會被限制輸往當地。

消息人士預料，華府或在7月下旬公布措施。