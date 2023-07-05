豐田固態電池取得突破　新款電動車充電10分鐘可跑1200公里

日本豐田汽車7月4日宣布，公司已成功在固態電池上取得技術突破，可以生產出高容量、充電快同時安全的電動車電池，有望在2027或2028年推出全新款的電動車。



豐田在6月宣布計畫2027年將固態電池技術商業化，至7月4日進一步表示將在2026年投入新的一體成形「Gigacast」技術，减少部件數量和生產流程，投入新款電動車的生產。

豐田表示在固態電池技術上已取得突破，可望將車用電池的尺寸、重量減半。成本方面只要減少電池材料的製作流程，相信可將成本降到比液態鋰電池更低。

圖為豐田正在研發的固態電池，新電池可以縮小電動車電池的大小。（豐田汽車）

目前電動車均採用液態鋰電池，液態鋰電池的特徵是在兩個電極間儲存在電解液，容許電流通過電極產生電力。但是液體電池的缺點是非常重，而且充電時間長，還有在電池過熱時還有起火的風險。

固態電池技術可以容納更多的能量，可以在不影響續航能力的情況使電池體積更小，同時可以在不發熱的情況下快速充電，使其更加安全。豐田表示，預計固態電池的續航能力可達到1200公里，充電時間僅需10分鐘甚至更短。

與競爭對手相比，豐田目前在電動汽車市場上被視為落後者。豐田在4月發表了新電動車的戰略，計劃在2026年結束前推出10款新車款，目標年銷售提高至150萬台。2022年豐田電動車銷售量僅為2.4萬台，豐田計劃在今後將銷量大幅擴大60倍以上。