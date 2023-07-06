Meta Threads正式與Twitter打對台　歐盟版本因私隱問題推遲面世

Instagram及Facebook母公司Meta在7月6日正式推出新應用程式Threads，希望吸引對手Twitter的用戶「轉會」。目前Threads已經可以在全球超過100個國家和地區使用，惟歐盟地區的網民卻不在其中。



《衛報》及英國廣播公司（BBC）報道，Meta的消息人士透露，Threads暫時無法在歐盟地區使用，與歐盟的《數碼市場法案》（Digital Markets Ac）監管規定有關。該法案限制跨平台分享用戶數據，而Meta正等待歐盟委員會（European Commission）澄清有關法案如何實施。

不過Twitter老闆、Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）則指出Threads可能大量收集用戶數據，包括用戶位置及搜索紀錄等。惟Twitter本身亦承認收集類似資料。

Threads用戶可以發帖文，而且不少功能與Twitter相似，Meta形容目前的版本屬初期版，預告會加入更多功能，包括與其他社交平台的用戶互動等，希望發揮Instagram的長處，再擴展至文字方面。