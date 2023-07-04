Meta推出Threads　與Twitter打對台

Facebook母公司Meta的創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）與Twitter老闆馬斯克（Elon Musk）早前同意在擂台上一較高下，不過在這場世紀拳賽開始前，兩間科技巨頭就率先「熱身」。Meta準備在7月6日推出新應用程式Threads，功能上與Twitter相近。



英國廣播公司（BBC）及路透社4日報道，根據蘋果應用程式商店的描述顯示，Threads會與Instagram共通，意味Instagram用戶可以使用原有的名稱登入，並保留追蹤名單。

而根據預覽圖片顯示，Threads的使用方式與Twitter相近，Meta形容Threads是一個「以文字為主的對話程式」。

Threads推出在即，正值Twitter近日推出多項限制措施，包括以應對數據抓取為由，限制用戶的閱讀量，以及將TweetDeck改為收費版本等，惟這些措施惹來用戶不滿。有專家認為，事件可能打擊Twitter新行政總裁亞卡里諾（Linda Yaccarino）的工作。

近年有多個與Twitter相似的應用程式面世，包括美國前總統特朗普（Donald Trump）、Mastodon、Bluesky等，不過預計是免費使用的Threads則可能是Twitter面臨的最大挑戰。