耶倫訪華｜期待已久終成行　美國希望耶倫給中國帶來什麼訊息？

美國財長耶倫（Janet Yellen）7月6日訪華，這是繼國務卿布林肯（Antony Blinken）後第二位訪華的美國高級官員。這次訪華為世界最大的兩個經濟體提供了難得的機會，緩和日益緊張的關係。



耶倫已不只一次表明訪華的希望，但她的行程最初因新冠疫情關係延期，再因外交爭端及氣球事件等延期，直到今天終於正式成行。美國智庫戰略與國際研究中心（Center for Strategic and International Studies）的美中經濟關係專家甘迺迪（Scott Kennedy）表示，這次訪問「早應該成行」。

甘迺迪表示，兩個全球最大的經濟體有關當局超過3年多的時間幾乎沒有相互交流，令人「大感不可思義」。

圖為7月5日耶倫在馬里蘭州的安德魯斯空軍基地登上專機前往中國北京。她將自6日起一連4天訪問中國。（Reuters）

自2001年到2016年，包括喬治布殊（George W. Bush）和其後的奧巴馬（Barack Obama）政府年代，美國財長都定期前往北京，進行正式的高級別對話。直到特朗普（Donald Trump）上任後，才放棄這一傳統。

對耶倫的這次訪華，美國財政部是否試圖再次讓自己定位為「美國與中國的經濟對話者」，將這次訪問作為未來持續接觸的平台。財政部一名官員表示，雖然中美有重大分歧：「但兩國有共同感興趣的領域，分歧不會在一次行程得到解決。通過這次訪華，我們希望加深和增加中美兩國間的溝通頻率，穩定關係，避免誤判，並在我們能做到的地方擴大合作。」

耶倫與3日與中國新任駐美大使謝鋒進行了財政部稱之為「坦誠而富有成效的討論」，為此行訪華預熱。耶倫於6日抵達北京，拜登和中國政府都未有透露她將與誰會面，但預計她將試圖說服中國官員，美國不讓中國獲得尖端技術是為了保護國家安全和解決人權問題，而不是獲得經濟優勢。

耶倫還將強調兩國需要合作解決全球問題，如氣候變化和許多發展中國家的債務負擔，並試圖平息對美中貿易和經濟關係可能完全斷裂的擔憂。

財政部官員表示：「我們尋求與中國建立健康的經濟關係......促進兩國的增長和創新，我們不尋求經濟脫鈎，因這將破壞我們兩國和全球經濟的穩定。」

圖為1月18日，耶倫Janet Yellen在瑞士蘇黎世與時任副總理劉鶴會面。（Reuters）

對中國而言，他們可能會質疑拜登政府打算以國家安全為由限制多少貿易，包括對中國獲取高科技晶片實施限制，及限制中國部分商品在美國以至美國盟友的歐洲國家出售使用。

在耶倫訪問前日，中國商務部在3日以保護國家安全及利益為由，限制8種鎵產品和6種鍺產品的出口，被視為是向美國示威。

甘迺迪表示，拜登政府很可能把這次訪問看作是「強調兩國保持外交和對話的價值」的機會，向中國解釋為什麼世界對中國的發展方向感擔憂，並為美國和其他國家對先進技術採取的限制措施進行辯護。

耶倫的行程可能同時為習近平在11月訪問美國鋪路，拜登將在11月於三藩市主持年度亞太經合組織領導人峰會。耶倫或許不會在這勻訪問中與習近平會面，她更有可能與中國副總理何立峰和其他高級官員會面。

美國和中國共占全球經濟產出的40%，如果這兩個巨頭無法合作，就會讓世界陷入風險。