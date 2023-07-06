布林肯2週前訪華「演衰人」　今午訪京「唱白臉」的耶倫是誰？

美國財政部長耶倫（Janet Yellen）7月6日展開4天訪華行程，成為繼國務卿布林肯（Antony Blinken）6月訪問後，再有美國高官訪問中國。



耶倫1946年8月13日生於紐約市布魯克林區（Brooklyn）一個猶太家庭，1967年獲布朗大學（Brown University）頒授經濟學學士學位，1971年獲耶魯大學（Yale University）頒授經濟學博士學位。

她在1971至1994年間先後任教於哈佛大學（Harvard University）、倫敦經濟學院（LSE）及加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）。

耶倫1994年獲任命為美國聯邦儲備局理事， 1997至1999年擔任時任總統克林頓（Bill Clinton）政府經濟顧問委員會（Council of Economic Advisers）主席。她隨後在2004至2010年間任三藩市聯儲銀行（Federal Reserve Bank of San Francisco）行長，2010年成為副主席，2014年接替伯南克（Ben Bernanke）擔任聯伯儲局主席。

她在2021年1月26日宣誓就任美國第78任財長。

圖為2023年4月20日美國財長耶倫（Janet Yellen）在華盛頓的約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）出席論壇，主題為「中美經濟關係」。她2023年7月6日起一連4天訪問中國。（Reuters）

部份輿論與西方媒體普遍認為，她相比其他華府官員的涉華言論相對溫和，被認為對中國抱持鴿派立場。她此行能否有助緩和中美關係，備受外界關注。

耶倫2022年底起曾多次表示希望訪問中國，及至2023年2月發生中美氣球風波、兩國關係一度跌落低點後，仍不改訪華意願。中美正式公布耶倫訪華消息前，耶倫曾在6月29日表示，希望前往中國重新建立關係。

她在6月23日出席新全球融資契約峰會時表示，中國和美國作為兩個最大的世界經濟體應合作解決全球問題；14日亦曾在眾議院金融服務委員會聽證會上指，與中國脫鈎將是「重大錯誤」。

耶倫4月在約翰-霍普金斯大學（Johns Hopkins University）發言時亦曾稱，中國和美國作為世界上最大的兩個經濟體，有責任共同合作，並否認美國試圖損害中國經濟，採取行動僅為保護國安利益。她又指，美方不尋求與中國經濟脫鈎，計劃在適當時候訪問北京。

耶倫訪華前，3日會見中國駐美大使謝鋒。美國財政部同日發聲明稱，耶倫在會面中就多個問題表達憂慮，但同時強調世界兩大經濟體在宏觀經濟、金融問題等全球挑戰合作的重要性，又指本次會面推動美中兩國保持溝通渠道開放，與她稍後訪華行程相符。

圖為2023年1月18日，美國財政部長耶倫（Janet Yellen）在瑞士蘇黎世會見中國時任副總理劉鶴。（Reuters）

她以往也曾對中國發表批評。或許國際貨幣基金組織（IMF）首席經濟專家羅戈夫（Kenneth Rogoff）對英國廣播公司（BBC）所說，稍後的情況有點像美國安排官員唱黑臉和唱白臉；布林肯是扮演衰人的角色，耶倫是扮演好人的角色。她可能會對中國擺出類似「看，你知道，我們（指中美）有很多共同之處，讓我們看看能一起做什麼？」

羅戈夫指出，不要將這種姿態看成她訪華時會對北京溫和，她有可能在一些議題對中國施壓，例如知識產權及市場准入等。