澤連斯基抱怨外國軍援交付速度緩慢　延誤反攻時間

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）在7月5日表示，外國軍援烏克蘭的武器交付速度緩慢，延誤基輔的反攻計畫，也讓俄羅斯有更多時間設置地雷加強防禦。



路透社報導，澤連斯基在烏克蘭港口城市敖德薩（Odesa）接受美媒訪問時表示，烏克蘭6月初發動反攻，但他希望在更早之前已展開行動。

「由於在戰場上遭遇某些困境，我軍反攻速度開始放緩，那裏到處都是地雷。」「我希望我們的反攻行動能更早開始，因為大家都明白，要是反攻得愈晚，我們就有更大片的領土布滿地雷。」

澤連斯基表示，他早就告知美國及歐洲領袖，武器供應不足將導致更多傷亡：「我們感謝美國帶頭表達對我國的支持，但我已向他們及歐洲領袖說過，我們希望更早展開反攻，因此我們需要一切武器及物資。」

澤連斯基一再敦促美國和其他西方國家為烏克蘭提供更先進的武器裝備，包括美製F-16戰機和長程飛彈：「這甚至和烏克蘭空中優勢超越俄羅斯無關，這只是為了平等而已，F-16戰機可幫助戰場上的人推進。沒有空中掩護，情況會非常困難。」

澤倫斯基甚至主張將F-16戰機視為「人道主義」支援，因為要是俄羅斯決定不延黑海穀物出口協議，烏克蘭可以利用F-16戰機維持航運走廊的開放。協議預計將於7月17日到期。