瓦格納兵變宣傳戰（三）：清算普里戈任　能不能拯救普京與俄軍？

自6月24日瓦格納兵變結束後，不僅普里戈任（Yevgeny Prigozhin）的下場備受關注，普京（Vladimir Putin）的政權走向同樣引發討論。

西方輿論場毫不意外，多數分析皆預測普京「面臨危險」、「政權即將崩潰」、「正在走下坡」，原因大抵如下：兵變暴露俄軍內部裂痕，即便當日未有大量正規軍倒戈加入瓦格納，普里戈任卻未經交火便控制南部軍區總部，北上莫斯科途中又未遭強力干涉，似乎顯示兵變受到軍方部分派系支持。而6月29日起發酵的「將領蘇羅維金（Sergey Surovikin）被捕」風聲，更是加劇了上述猜想的輿論烈度。在此基礎上，西方分析多數認為，兵變將是普京政權走衰的節點，不論戰爭結果如何，戰後的普京必然大廈傾頹、難再掌權。

平心而論，由於兵變過程中，克里姆林宮展現了對「普京核心」的擁護，光憑衝突爆發便要推論普京即將下台，實在過於武斷。然包括中國在內的部分反西方輿論場，卻出現另一方向的武斷，即認為此次兵變是普京與普里戈任的「唱雙簧」。其邏輯大抵如下：普京為迫政府與軍中「內鬼」現身，暗中委託普里戈任上演「假兵變」，以進行某種程度的「釣魚執法」。至於這一說法有何依據，其理由同樣是南部軍區總部的未抵抗，以及瓦格納北上莫斯科途中未受干涉，結論則最後導向：普京此次應已成功達成目標、肅清不少「內鬼」，將讓權力更上一層樓。

但如此推論無法回應三個關鍵問題：第一，瓦格納當日確有擊落俄羅斯軍機、導致軍人殉職，若真是演戲何以如此？難道是「力求逼真」？第二，此一事件為俄羅斯招致全球規模的負面輿情，並在一定程度上衝擊了普京威望，為抓所謂「內鬼」出此下策，難道不會得不償失？第三，兵變之後，俄羅斯政府亟須維穩輿論，「套招」說或可在一定程度上維護普京顏面，為何連克里姆林宮也未如此宣稱？

從後續發展來看，無論此事真相為何，普京威望受到衝擊乃是不爭事實。故莫斯科也明顯要通過各式操作，反駁「普京即將垮台」的宣傳，力保政治穩定、平息輿論沸議。

2023年6月24日，瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里戈任（Yevgeny Prigozhin）離開頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）時，與民眾握手道別。（Reuters）

普里戈任未獲得輿論赦免

其中，最明顯的操作，便是以各種對內宣傳降低瓦格納的聲譽，並讓普里戈任承擔一切負面指控，以緩衝普京周遭的負面輿情、重建正規軍威望。而這一基調，早在普京24日宣布瓦格納「叛國」時，便已確立，雖說參與叛亂的瓦格納人員隨後獲「特赦」，不會被追究相關法律責任，但這不代表普京會在輿論清算上輕輕放過。

6月26日，普京發表全國電視講話，強調允許瓦格納戰士在自願的情況下隨普里戈任搬遷至白羅斯（前稱白俄羅斯），又或者與俄國防部簽署合同，又或者乾脆回到家人身邊（意指退休）。但與此同時，普京再次定調「組織兵變者叛國」，顯然有意推進瓦解瓦格納聲望的進程。

6月27日，普京在克里姆林宮向國防部、俄國民衛隊、聯邦安全局、內務部和聯邦警衛局的分隊發表講話，讚揚軍人「實際上制止了內戰」，並指出2022年5月以來，克里姆林宮便「全額資助」、「全額供應」瓦格納所需，並從俄羅斯聯邦預算中向瓦格納人員及其家屬支付了各種款項。普京更補充，「康科德集團」（Concord Management and Consulting，普里戈任所創財團）在2022年5月至2023年5月期間，因向俄軍運送和提供食品而獲利800億盧布（約合9.36億美元），克里姆林宮將對相關金流展開調查。

由上述發言可見，普京顯然是在暗示：普里戈任此前有關「欠供彈藥」的種種指控不實，「瓦格納被迫自籌經費」之說更是子虛烏有，且普里戈任還借戰爭牟利不少，與其虛構敘事形成殘酷諷刺。當然，由於這是兵變過後的政治講話，其真實性也只有普京與相關人等能夠確認，但藉著將普里戈任打成「貪得無厭的腐敗詐欺犯」，有助俄羅斯政府建立下一步動作的正當性：沒收普里戈任資產、吞併其商業帝國，同時摧毀普里戈任的民意基礎，阻止瓦格納人員追隨其前往白羅斯，防止普里戈任繼續尾大不掉。

圖為俄羅斯國營傳媒俄羅斯-1電視台節目《莫斯科·克里姆林宮·普京》的畫面，顯示總統普京2023年6月24日在克里姆林宮處理「瓦格納事件」時的工作畫面。（Telegram@zarubinreporter）

6月29日，俄羅斯獨立媒體《鐘聲報》（The Bell）獨家披露，親克里姆林宮商人尤里·科瓦爾丘克（Yuri Kovalchuk）可能在普京授意下，收購普里戈任於2019年創立、總部位於聖彼得堡的「愛國者」（Патриот）媒體控股集團，以杜絕其調動輿論、營造自身威望的可能。6月30日，俄媒《Mash》報道，據消息人士透露，普里戈任已解散「愛國者」媒體控股集團，同時解雇所有員工；俄羅斯著名Telegram軍事頻道Rybar亦披露，普里戈任旗下的《RIA FAN》（РИА ФАН）、《人民新聞》（Народные Новости）、《今日經濟》（Экономика сегодня）皆已被迫停刊，且根據未經證實消息，俄羅斯國防部也正在解散普里戈任的「康科德集團」並出售其資產。

與此同時，面臨支解的瓦格納也無法在宣傳戰中倖免。6月30日俄羅斯國家電視頻道「俄羅斯-1」（俄語：Россия-1）播出一個片段，稱當今俄羅斯普遍存在一種誤解：瓦格納戰力極強，甚至強過俄羅斯正規軍。該片段指出，俄羅斯正規軍的戰力明顯高過瓦格納，以攻佔據點為例，正規軍攻克馬里烏波爾（Mariupol）僅用了71天，瓦格納攻克巴赫穆特（Bakhmut）卻用了224天，且在占領土地的目標下，正規軍的戰場意義明顯大於瓦格納，故「瓦格納戰力極高」之說，乃虛構的神話、刻意的吹捧。

歸根結柢，普京雖在法律上赦免了瓦格納人員，卻不願讓其維持戰場神話，而是要借戳破過往敘事，替飽受攻擊的正規軍發聲，其實也是為自己發聲；至於舊日心腹普里戈任，若還讓其保有正面形象，等於證成正規軍必須被指責，也就等於承認普京決策錯誤，故普京與克里姆林宮勢必要對其有所清算。

圖為俄羅斯國營傳媒俄羅斯-1電視台節目《莫斯科·克里姆林宮·普京》的畫面，顯示總統普京2023年6月24日在克里姆林宮處理「瓦格納事件」時的工作畫面。（Telegram@zarubinreporter）

拿捏分寸的清算

但從另一視角來看，普京的清算也並不是火力全開，而是在觀察情勢後步步推進。這一做法反映了其深層擔憂：普里戈任的形象雖有爭議，但在俄羅斯愛國輿論場頗受支持，而普京無法忽略這一現實。

當然，輿論對普里戈任的依附，並不意味其全是瓦格納的粉絲，而是更多要發洩對俄烏戰爭的不滿。2023年上半起，普里戈任憑著對正規軍的批評一躍而成流量王，引來不滿動員成本、親人傷亡、戰場進展遲滯的輿論簇擁，其中既有不願戰爭久持的反戰民眾，更有嫌棄紹伊古、格拉西莫夫「不會打仗」的軍事博主，前述兩派人馬照理來說水火不容、是光譜的兩端，卻意外能在普里戈任身上找到共鳴。

簡言之，從各個角度來說，普里戈任具備了多重的民粹吸引力，故普京即便要對其展開清算，也必須顧慮方法與力道，才不會發生反效果，讓其反被加冕「烈士」光環。例如前述「俄羅斯-1」定調「瓦格納弱於正規軍」的報道，便引發俄羅斯軍事博主的猛烈批評，紛紛譴責報道是「對歷史的無恥改寫」，是政府有意「抹去瓦格納功績」的「邪惡形象工程」。平心而論，普京與克里姆林宮確有此用意，但從軍事博主的反彈來看，如此宣傳或許短期之內成效有限。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）6月28日首度出行，訪問俄羅斯達吉斯坦（Dagestan）的傑爾賓特市（Derbent）。（Reuters）

除此之外，觀察兵變後的軍事博主整體輿情，其並未大規模團結在正規軍左右，部分博主還是繼續此前的猛烈抨擊，譴責紹伊古等人「平庸無能」，顯然在一定程度上「繼承」了普里戈任志業。在此之前，普京更多是考量軍事博主「支持戰爭」的立場，希望借其抗衡反戰輿論，故在一定程度放任其口無遮攔、指點江山，正如自己也曾在大局考量下容忍普里戈任般。但眼下團結內部、鞏固正規軍聲望顯然更加重要，故普京似乎也開始了策略調整。

6月27日國家杜馬教育委員會第一副主席亞娜·蘭特拉托娃（Yana Lantratova）表示，國家杜馬將提議成立「授權監督博客活動的機構」，同時提交一項關於博客作者註冊為「大眾媒體」的附加法案，並將以此定義博客作者的權利和義務。雖說該法案並未特指軍事記者或軍事博客作者，但此案一旦通過，發言百無禁忌的軍事博主明顯會受到監管與影響，恐怕難再暢所欲言。

歸根結柢，自戰爭爆發以來，普京便始終面臨兩個方向的輿論拉扯：是與正規軍站在一起、捍衛其漸被削弱的聲譽，或是默許普里戈任、軍事博主等右翼愛國輿論繼續攻擊正規軍。而從現實發展來看，過往的普京是對兩方施以安撫，既希望正規軍振作，也借右翼輿論彈壓反戰派；但如今兵變發生，重建國防部與正規軍威望迫在眉睫，「管理」軍事博主或許已是必行之舉，以免其在「緬懷」普里戈任外，又造出下一個普里戈任。

但即便如此，普京對右翼愛國輿論的管理同樣會拿捏分寸，正如其對普里戈任的步步清算，畢竟普京的最理想目標，還是軍事博主的「順風發言」，而非一言不發。