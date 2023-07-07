美俄官員秘密會面商討結束俄烏戰爭　華府：會議不受制裁

美國前高級國家安全官員與俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）及其他俄方官員舉行了一系列秘密會議。美國國務院星期四（7月6日）說，這些旨在結束烏克蘭戰爭的秘密會議不受美國政府制裁。



全國廣播公司（NBC）新聞此前報道，美國前官員4月間在紐約會見了俄羅斯外長拉夫羅夫，即將卸任的美國對外關係委員會主席哈斯（Richard Haass）和兩名前白宮官員也參加了會議。

報道稱，目前尚不清楚美方與會者包括前五角大樓官員多頻繁與克里姆林宮的核心成員進行討論。 NBC新聞說，至少一未具名的美國成員曾前往俄羅斯。

國務院發言人星期四回答路透社的詢問時說，拜登政府沒有制裁這些討論，他同時也重申，「我們不會背著烏克蘭討論烏克蘭的事。」

他所指的是美國政府對烏克蘭戰爭採取的政策，即美國不會在沒有烏克蘭官員參與的情況下，與俄羅斯進行結束這場戰爭的談判。

國務院發言人說，美國政府會繼續向基輔提供武器，在烏克蘭官員「認為時機已經成熟，他們可以站在一個強勢的位置開展談判。」

NBC新聞引述了解美俄討論情況人士的話稱，美俄之間的秘密討論是為俄烏可能結束戰爭的談判做鋪墊工作。

其中兩名消息人士說，這些秘密討論是在拜登政府知情的情況下進行，但並不是由拜登政府指引，美方代表在與拉夫羅夫會面後會向白宮匯報情況。

本文獲《聯合早報》授權轉載

