美俄核戰倘開打將投8顆原子彈　日本研究：至少37.5萬人死

日本長崎大學核武廢絕研究中心（RECNA）預測，一旦俄羅斯在東北亞地區動用核武，美國也以核武反擊，那麼至少會在九州與俄羅斯遠東地區投下8顆原子彈，至少會導致37萬5000人死亡。



根據《共同社》報道，長崎大學核武廢絕研究中心自2021年起便與美國、韓國等相關機構進行核武共同研究，7日在最新公開的報告中指出，如果俄羅斯在東北亞地區發動核武，美國也會動用核武進行反擊，屆時雙方一共會投下8顆原子彈，造成至少37萬5000人死亡。

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長崎大學核武廢絕研究中心指出，俄烏戰爭使得俄羅斯先行動用核武的可能性愈來愈大，而屆時美國也不可能袖手旁觀。副中心長鈴木達治郎7日在記者會上指出，「希望各國領導人能夠深刻理解核武的非人道本質。」

報告中也預測，俄羅斯一旦動用核武，最有可能朝長崎縣的駐日美國海軍佐世保基地或是航行在日本海的船艦投下5顆原子彈，而美軍則會朝俄羅斯遠東地區的海軍基地發射3顆原子彈作為反擊。

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