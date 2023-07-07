不丹「最幸福國度」現實危機：年輕人出走　移民追尋理想生活

位處喜馬拉雅山脈的亞洲國家不丹（Bhutan）向來有「最幸福國度」之稱，當地遠離繁囂，保留獨特傳統文化，山清水秀，但也面對現實危機：經濟不發達，年輕人欠缺機會，不少專業人士、青年赴澳洲追尋理想生活。



不丹予外界「與世隔絕」的感覺，當地致力保留傳統文化，民眾出行穿着傳統服裝，首都廷布（Thimphu）不單沒有高樓，也沒有交通燈，甚至由於「永續發展費」政策，不丹的遊客也不多。

外界視當地為世外桃源，但在美麗風景的背後，當地也有經濟危機。澳洲廣播公司（ABC）7月5日報道，不丹面對人才流失問題，年輕人、專業人士寧願到他鄉發展，尋找藍領工作，他們覺得留國沒有機會，且由於國家不願開放，令他們對未來看不到希望。

31歲自由作家蓮喬（Kinley Phuntsho）稱，他認為很多人離開的主因是他們認為自己無能力或機會在不丹過上理想生活，覺得需要出國才能得到。他也在考慮離開，「目前每個人都去澳洲。」

自2022年6月以來，人口約76萬人的不丹有1.4%人口獲得赴澳洲的簽證，報道指這一數字還在增長。

不丹首相策林2023年3月訪問德國時見傳媒（Getty）

不丹首相策林（Lotay Tshering）承認歷屆政府可能辜負這些人民的期望，理解人們想要更多機會，但他也認為很多人最終也會返國。

他稱這歸根究底取決於國家經濟，「我認為不發達國家的結合，即沒有21世紀的產業、無法滿足知識青年的期望，是我們正在經歷的困境。」

他指未來別無選擇，必須盡力創造就業機會，以滿足年輕人的期望。