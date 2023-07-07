菲律賓稱南海中國漁船大增引起擔憂　中國大使回應

菲律賓軍方7月7日稱，在南海有主權爭議水域航行的中國漁船數量大幅增加。菲律賓西部司令部（WESCOM）發言人科洛馬（Ariel Coloma）發聲明，稱中國必須停止密集的船隻活動，尊重菲律賓主權。



路透社7日引述菲律賓西部司令部（WESCOM）稱，截至6月，位於禮樂灘（Reed Tablemount／Reed Bank／Recto Bank）以南的鱟藤礁（Iroquois Reef），中國漁船數量已從2月的10多艘增加到47艘；在仙賓礁（Sabina Shoal）現有3艘中國海警船、2艘中國海軍艦艇定期徘徊。

WESCOM稱：「這些事態發展，引起人們對中國在這些有爭議水域的意圖和行動的、恐慌的擔憂。」

中國駐菲律賓使館6日引述大使黃溪連5日會見菲律賓新任防長特奧多羅（Gibo Teodoro）時稱，希望菲方與中方相向而行，落實好兩國元首就對話協商管控海上問題達成的重要共識，把南海問題放在雙邊關係適當位置，堅持通過友好協商妥處分歧，共同推動海上合作，維護地區和平穩定。

特奧多羅對菲中加強軍事領域交流合作持積極態度，重申菲方堅持獨立外交政策，表示菲在防務安全領域開展雙邊和多邊合作，旨在提升自身國防能力，不針對第三方，菲方堅持一個中國政策，菲方願與中方共同努力，妥善管控爭議，維護地區和平穩定。