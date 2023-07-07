智庫：台海倘爆衝突重創全球供應鏈　日韓菲遭殃　香港難倖免

美媒7月6日報道，經濟學人智庫（EIU）發表報告稱，台海爆發全面衝突，台灣將遭遇最嚴重後果，至少會切斷半導體產業的陸、空運輸，最壞情況是製造設施遭到徹底摧毀，影響全球供應鏈。日本、韓國、菲律賓將受嚴重打擊。



美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）6日稱，報告將衝突定義為「涉及中、美、台直接軍事參與的全面衝突」，並假定衝突升級由中方引起。智庫雖評估中國「非常不可能」對台灣進行直接軍事攻擊，但一旦爆發衝突，日本、韓國及菲律賓將是「最脆弱」。

報告指出，日、韓、菲鄰近台海，與華貿易關係密切，且三國均為美國條約盟友，設有美軍基地，若中國選擇發動戰爭，易於受到中方先發攻擊。

報告預料，若事態發展至此，美軍參與將啟動印太地區安全聯盟，直接牽連日本、韓國、菲律賓、澳洲、新西蘭，以及泰國、新加坡等設有美軍基地的國家。

圖為2022年3月17日，一群在馬祖等候渡輪的台灣義務役士兵。（Reuters）

香港勢受牽連

EIU列出一些「 嚴重曝險」的市場，包括泰國、越南、馬來西亞及澳洲，衝突對香港的影響將尤為明顯。

智庫強調，香港遭受實質破壞的風險，會低於中國受制裁而被連累的風險。若各國向中國祭出經濟、投資及金融禁令，將造成香港極大量人口外流、資本外逃，並導致資本流入急劇減少。

報告指，若戰事蔓延，馬來西亞、越南有可能在南海與中國發生衝突。而由於澳洲對地區安全的參與日趨積極，亦會面臨嚴重風險。