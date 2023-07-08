日本前首相安倍晉三遇刺一年過去　政治影響力仍無法擺脫

日本前首相安倍晉三，一年前遇刺身亡。作為日本在位最久的首相和保守派大佬，安倍去世一年來，執政自民黨內包括首相岸田文雄仍無法擺脫他的政治影子，安倍領導的百人派系至今也還群龍無首。



安倍去年7月8日在奈良市發表選舉演講時，遭男子山上徹也槍殺，事件震撼日本國內外。自民黨支持者準備在他逝世一周年為他舉行追悼會。奈良市也在一星期前為他立碑，還將之命名為「留魂碑」。據報道，紀念碑上面刻了安倍生前寫下的三個字「不動心」。

立碑活動上星期六（7月1日）由安倍親信、經濟安全部長高市早苗主持。她在新聞發布會上說，「我認為安倍前首相的靈魂一直留在這個世上，沒有一個人可以取代他」。

2022年7月8日，日本奈良市，日本前首相安倍晉三在街頭為自民黨拉票，期間遭遇刺殺，送院搶救無效逝世。（Kyodo via 路透社）

奈良市高調舉行追悼安倍的活動，遭到11個日本市民團體的反對。報道稱，這些團體向奈良市長提交了反對意見書，表面上是反對活動「妨礙交通」，但真正不滿的是該市向「保守派大佬」朝聖。

日本放送協會（NHK）指出，安倍生前提出的各種政策具有重大影響力，在自民黨內，包括首相岸田，在他逝世後的這一年裏也無法擺脫他的政治影子。安倍生前執政日數是日本史上最長，下台之後擔任自民黨最大派系會長，屬下議員有上百人。

一名黨內中立派高官指出，「安倍生前曾提到，應該以發行國債作為加強國防能力的資金來源。岸田首相可能試圖行使自己的領導權，但他提出的增稅方案，讓安倍派系的不滿情緒達到了頂峰。一系列反對加稅的謹慎意見來自安倍派成員，為的是要凸顯安倍的影響力仍在。」

在安倍逝世一周年前夕，岸田回答媒體詢問時說：「這一年，我逐一地實現了安倍先生的遺志，努力解決各種課題，履行自己的職責。」

岸田文雄擔任首相後，安倍晉三遺下的影響力仍然左右日本政壇。（Reuters）

安倍派系或組成五人領導班子

《讀賣新聞》指出，安倍離世給安倍派系造成很大的衝擊，至今仍沒人能代替他，安倍派系目前是以代理會長的臨時體制運作。安倍逝世一周年前夕，安倍派內部才開始討論繼承人問題。

代理會長鹽谷立說，「我們須要一位能夠領導這個派系的會長，希望在他（安倍）去世一周年後討論具體細節。」

目前，安倍派內有五人最可能成為接班人，他們是自民黨政調會長萩生田光一、參院幹事長世耕弘成、內閣秘書長松野博一、經濟產業部長西村康稔和國會對策委員長高木毅。消息透露，派系內有聲音擔心新會長無法代替安倍，也可能組成五人領導班子一起主持大局。

本文獲《聯合早報》授權轉載

