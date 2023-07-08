何立峰晤耶倫　新華社：交流坦誠　外媒：中方談及「氣球風波」

美國財長耶倫（Janet Yellen）繼續訪華行程，7月8日會晤中國國務院副總理何立峰，新華社形容雙方的交流深入、坦誠與務實，中方表達對美方對華制裁限制措施的關切。據法媒報道，何立峰在會上談及「氣球風波」，他指意外事件令落實中美元首共識出現問題，對此感遺憾。



新華社8日報道，雙方圍繞落實中美元首峇厘島會晤重要共識，就兩國和世界經濟金融形勢、合作應對全球共同挑戰等進行了深入、坦誠、務實的交流，會談具有建設性。

中方認為泛化國家安全不利於正常經貿往來，中方表達了對美方對華制裁限制措施的關切，中美雙方同意就應對全球性的挑戰加強溝通與合作，雙方同意繼續保持交流互動。

法媒指，何立峰在會上稱，由於一些意外事件例如是牽涉飛艇的事件，令落實兩國元首在2022年峰會上達成的共識出現一些問題。

在這次風波中，美國2月指控中國「間諜氣球」飛入美國領空，中方則強調是民用無人飛艇，因不可抗力誤入美國領空，屬意外、偶發事件，批評美方炒作。

美媒8日指，耶倫在會上就美國限制對華輸出科技辯護，她指兩國政府不應讓這類分歧破壞蓬勃發展的經濟和金融關係。

她稱「我們還面臨重要的全球挑戰，例如新興市場和發展中國家的債務困境及氣候變化…… 我們對自己的經濟和其他國家都有合作的責任。」

路透社同日較早前報道，耶倫在會上談到美國、中國作為世上最大兩個經濟體，必須公平競爭並密切溝通，以避免誤解。

耶倫表示2022年美中雙邊貿易仍創新高，顯示「我們的公司有足夠空間參與貿易和投資。」

她稱重要是繼續在共同感興趣的領域及分歧領域上展開討論。她認為鑑於複雜的全球前景，美國與中國有「迫切需要」密切溝通。