耶倫訪華行程過半　值得關注的6個問題

7月8日，耶倫訪華第三天。行程過半，耶倫已與中方舉行了系列會見。在耶倫開啟訪華行程後，首先代表中方進行回應的是財政部。7日，中方表態說，中美經貿關係的本質是互利共贏，貿易戰、「脫鈎斷鏈」沒有贏家。在7日下午與中方的會見中，耶倫也表達了相同的態度：美方不尋求「脫鈎斷鏈」。



中美經貿關係如何健康發展，又該如何為實現互利共贏，創造良好環境？譚主找到了一位近期一直在關注耶倫行程的專家，李成威。他是中國財政科學研究院全球風險治理研究中心的研究員。從合作化解風險的角度，他分享了自己對中美交往的認識。

原文載於微信公眾號玉淵譚天，香港01獲授權轉載



美國財長耶倫（Janet Yellen）2023年7月6日下午抵達北京首都國際機場，展開4天的訪華行程。圖為她的專機停在停機坪，上空有一道彩虹。（Reuters）

譚主：美國財政部長耶倫此行訪華，玉淵譚天發布的一個細節引發了廣泛的熱議：中國財政部官員在接機時天空出現了一道彩虹。有人評論道，下雨天只看腳下可能是一路泥濘，抬頭看天空可能是彩虹。這也體現了許多人對這次訪問的關注。想先請您從專業角度解釋一下，中美本次系列會見的背景。

李成威：財長在美國有很重要的地位，在美國的內閣官員里排序緊挨國務卿，在美國這麼多經貿官員中，第一位訪華的是財長耶倫，這從一個側面表明美國確實非常重視中美經貿關係。

本次訪問，中方由財政部負責接待。實際上，美國的財政部跟我們的財政部在職能上有差別。最重要的差別是，美國財政部除了管理其國內的財政預算收支事務之外，更多地承擔全球經貿事務管理的職能，包括國際金融監管等，服務於美國在全球的風險管控。所以我們也可以看到，美國的對外經貿關係、美債還有很多的金融監管事務，都屬於財政部管理，它的職能非常廣。

美國財政部更多把眼光放在全球，這也意味着，美國財政部需要強化與中國的溝通交流，應對全球問題。隨着全球交往的增加，中國的財政部門正在以大國財政視野，進一步強化全球事務的職能。

譚主：中方在7日提到，中美經濟利益緊密交融，互利共贏是中美經濟關係的本質，貿易戰、「脫鈎斷鏈」沒有贏家。您如何看待中方表態？您又如何評價美方的回應？

李成威：中方表明的立場是一貫的，這次強調，就是要給耶倫聽的。

耶倫7日下午在會見中也提到，美方不尋求「脫鈎斷鏈」，尋求美中經濟互利雙贏。這表達了她的態度。耶倫來訪的目的肯定也是來尋求一個公約數。之前耶倫也強調了很多次，「脫鈎」對美國沒有好處。現在重申，也是在與中方的表態呼應。

不過就在這兩天，也有外媒在炒作「中國使用非市場工具」。而實際上，這個說法的邏輯並不成立。

美國自身以國家安全為藉口，出台了對外投資審查相關法案，並強化對國內產業的補貼力度。美國自詡市場經濟，卻是破壞市場經濟的先行者。所有國家根據自身經濟發展要求，都有產業安全等各個方面的國家安全問題，自然也有基於捍衛國家利益的具體行動。美國的指責沒有道理。

耶倫訪華：圖為2023年7月7日，中國總理李強（不在圖中）在中國北京人民大會堂與訪華的美國財政部長耶倫（Janet Yellen，又譯葉倫，左）會談。

譚主：耶倫7日見了美國在華企業的代表。在耶倫啟程訪華的時候，許多美國企業家都在呼籲中美合作。耶倫這次訪問需要如何給美國企業家們釋放信心？

李成威：企業最想看到的是投資和發展環境的穩定，有穩定的預期，他們最擔心的就是不確定性。美國要給自己的企業信心，就不能再惡化中美關係。根據最新數據，在全球外國直接投資下降的大背景下，2022年進入中國的外國直接投資增加了5%，達到1890億美元，這是中國提供的確定性。實際上，耶倫來訪是比較高級別的經貿官員的訪問，本身就是一個很重要的信號釋放：中美兩國溝通的渠道是暢通的，中美是有意願管控風險、管控分歧、試圖穩定兩國經貿關係的。這恰恰是穩定企業預期的重要基礎。

譚主：我們注意到，一些美國媒體在討論耶倫訪華時說到了美國自身的經濟問題，您認為美國目前還存在哪些迫切的經濟問題？

李成威：當前美國經濟和社會發展各種矛盾交織，需要考慮幾個方面風險的權衡問題，特別是經濟增長和債務壓力、通貨膨脹之間的權衡，美國現在處於想要兼顧的狀態。美國想通過加息控制通脹，但這又會影響經濟。與此同時，美西方主要經濟體處在高通脹、低增長的狀態當中。所以美國國內的政策空間會越來越小，處於一個走鋼絲的狀態，如果某項政策處理不好，就可能會導致風險失控、失衡，給美國經濟社會發展帶來災難，並最終通過其強大的風險外溢效應導致全球風險加速放大。

解決這些迫切的經濟問題，需要與中國的合作。

貿易摩擦之前，中美兩國之間的經貿關係，實際上還是挺密切的。隨着這幾年美國的行動，雙邊經貿關係受到影響。而中國跟其他經濟體如東盟、拉美和歐盟的經貿關係，卻在悄然增長。當前全球風險增大，挑戰不斷增加，出現包括氣候變化、債務危機、地緣政治等一系列問題。這些問題的產生很多跟美國有關，但又很快「反噬」美國，這就是所謂的風險「飛去來器」效應，即給別人帶來的風險，遲早會影響到自己。特別是因為美國是在全球獲取配置資源和獲取利益，如果發生這樣的情況，對美國來講影響相對較大。所以美國在很多領域還是需要跟中國一起，進行全球風險的治理。

耶倫訪華：圖為2023年7月7日，中國總理李強（右）在中國北京人民大會堂與訪華的美國財政部長耶倫（Janet Yellen，又譯葉倫，左）會談。

譚主：很多人對耶倫的印象是，她是拜登政府中的一位經濟學家。之前美國炒作對華「脫鈎」，耶倫明確表示對華「脫鈎」是災難。耶倫為什麼會用「災難」來形容「脫鈎」？「脫鈎」會給美國和世界帶來什麼？

李成威：耶倫在美國擔任過多個重要職務，現在作為財長，自然深知貿易和投資在美中關係中有很重要的決定性意義，隨着這幾年兩國出現貿易摩擦等問題，兩國的經貿關係面臨考驗。

當初美國打貿易戰的理由，是說跟中國的貿易逆差大，中國佔了便宜。但其實美國的企業處於「微笑曲線」的高端，也就是產業鏈前端，以研發型企業為主。從產業鏈的角度來講，美國因此是通過全球經濟循環，從貿易逆差中獲得了更多的利益。但如果中美真的「脫鈎」，經濟循環無法流動，那麼高端產業，包括金融、服務、技術等方面，美國的獲利空間就會縮小。所以我們不能簡單地從貿易量的這個角度來看「脫鈎」，更多的是在全球經濟循環的角度來看美國的損失。

「脫鈎」還會對美元的循環造成重要影響，進而對美國造成反噬。所以美國會覺得「脫鈎」不僅對世界是災難，實際更多的對美國自己也是災難。

譚主：現在中美貿易戰已經進行了五年。五年之前美國的重要目標是製造業回流。但是我們注意到，其實在疫情之前，美國製造業PMI就已經跌到了金融危機以來的最低點。為什麼會出現這樣的結果？

李成威：製造業回流不是那麼簡單的，除了要有技術以外，還要有產業體系的支撐，這是一個長期的過程，不是一天形成的，裏面包含產業鏈的問題、熟練勞動力的問題。我們看到，雖然美國做過一些嘗試，比如運用產業補貼政策，比如出台晶片法案等。這些政策措施可能短期內會有一些作用，但是，真正的回流不是那麼容易的。

個人認為，美國發動「貿易戰」最大的問題就是方向搞反了，把美國在全球經濟循環的基礎給破壞了，把美國高端產業鏈的優勢給破壞了。美國一方面限制中國的出口，另一方面又對中國進行技術封鎖，這實際是破壞美國的全球經濟循環，是「自斷後路」。這個影響對美國來講確實是災難性的。所以，美國要做的，更應該是通過合作降低風險，而不是給自己徒增風險。