俄烏戰爭第500天　澤連斯基視察蛇島向軍人獻花致敬

烏克蘭總統澤連斯基在俄烏戰爭進入第500天之際，訪問了黑海戰略島嶼蛇島。



法新社報道，在俄羅斯入侵烏克蘭初期，其中一場知名的戰役就發生在蛇島（Snake Island），當時蛇島上的烏克蘭軍隊無畏地抵抗向島上發射導彈的俄羅斯海軍軍艦，奮戰到底。

澤連斯基星期六（7月8日）在社交平台發布一段影片，影片中可見到他乘船登上蛇島，在一個紀念碑前獻花。

澤連斯基在沒有註明日期的這個影片中說：「今天我們來到蛇島，這裏永遠不會被佔領者征服，整個烏克蘭也一樣，因為我們是一個勇敢的國家。」

澤連斯基說：「我要從這裡，站在這個勝利之地，向500天來捍衛我們國家的每一位士兵表達感謝。」

7月7日是烏克蘭戰爭爆發的第500天，聯合國譴責俄羅斯在烏克蘭造成大量平民傷亡。

聯合國烏克蘭人權監察團的數據顯示，自去年2月以來，已有超過9000名平民在俄烏戰爭中喪命，包括500多名兒童，實際死亡人數可能更多。

監察團副團長卡爾霍恩（Noel Calhoun）說：「今天，我們目睹著這場對烏克蘭平民持續造成可怕傷害的戰爭，進入了另一個嚴峻的里程碑。」

根據人權監察團的報告，與2022年相比，2023年年初每月的總體傷亡人數有所下降，但5月和6月的平均傷亡人數再次上升，最近兩周是戰爭開始以來最致命的幾週。

6月27日晚上，俄羅斯對烏克蘭東部城市克拉馬托爾斯克（Kramatorsk）一個繁忙的購物區發動導彈襲擊，造成13人死亡。受害者包括獲獎作家和人權維護者阿梅利娜（Victoria Amelina），她在本週早些時候因傷勢過重死亡。

此次襲擊後不久，烏克蘭西部城市利沃夫也遭導彈襲擊，10名平民因此喪生。

聯合國人權事務高級專員辦事處發布烏克蘭平民傷亡的最新報告，記錄了從戰爭開始到2023年6月30日期間烏克蘭平民的死亡情況。

報告共記錄了2萬5170名平民的傷亡，其中9177人死亡，1萬5993人受傷。已知性別的傷亡者中61%是男性，39%是女性。在已知性別的兒童中，男童佔傷亡人數的57%以上，女童佔42.8%。

人權高專辦還收到信息稱，在俄羅斯佔領的克里米亞和塞瓦斯托波爾市共有22名平民傷亡，五名男性和一名女性被殺，包括兩名兒童和14名成人在內的16人受傷，傷者的性別尚不清楚。

另一方面，美國國防部負責政策事務的副部長卡爾星期五（7日）說，烏克蘭對俄軍的反攻行動進展比預期慢，但現在就對勝負下定論為時過早。他說，烏軍仍在尋找俄羅斯防線的弱點，真正的考驗在於烏軍可以多快找到和利用這些弱點。

本文獲《聯合早報》授權轉載

