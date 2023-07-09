美國向烏克蘭提供集束彈　俄羅斯：不影響軍事行動進程

美國7月7日宣布一個價值8億美元的新安全援助計劃，其中一部份是向烏克蘭提供集束彈（Cluster munition），以對抗俄羅斯軍隊。俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）8日稱，美方的做法不會影響俄羅斯軍事行動的進程。



扎哈羅娃指，美國和烏克蘭在沒考慮嚴重後果下押注的最新「奇蹟武器」（集束彈），不會影響俄羅斯特別軍事行動的進程。

她說美方的做法是絕望之舉，它在被大肆吹捧但失敗的烏克蘭反攻行動的背景下，表現出軟弱。她指美國的決定顯示其採取的具挑釁性反俄路線，它的目標是盡可能延長在烏克蘭的衝突。

俄羅斯外交部8日表示，美國應為集束彈被運往烏克蘭後造成的平民死亡負責。俄方稱，美國很清楚，烏克蘭稱會「小心和負責任地」使用這些濫殺濫傷武器的承諾毫無價值，就如烏克蘭每次收到更致命的美國及北約（NATO）武器那樣，遭到打擊的都是平民。

俄羅斯駐美國大使安東諾夫（Anatoly Antonov）7日說，美國目前的挑釁程度確實超出極限，令人類更接近一場新的世界大戰。

俄聯邦委員會國防與安全委員會主席邦達列夫（Viktor Bondarev）8日說，美國決定向烏克蘭提供集束彈是危險的一步，將促使俄羅斯採取應對措施。

俄羅斯國防部新聞處8日稱，俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）在南部軍區訓練場，視察新部隊中合約兵作戰訓練的情況，包括巷戰。南部軍區代表對紹伊古說，所有訓練的教官均由具有特別軍事行動戰鬥經驗的軍官擔任，而俄國防部指，所有訓練均使用新式軍事裝備以及現代軍需品。