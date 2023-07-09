拜登出訪英國　與辛偉誠及查理斯三世會面

美國總統拜登（Joe Biden）將於星期天（7月9日）抵達英國展開訪問，其間將會見英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）和英王查理斯三世（King Charles III）。



路透社報道，拜登計劃於星期一（10日）在唐寧街10號與辛偉誠舉行會晤，這也將是美英領導人近幾個月內的第五次會晤。預計拜登與辛偉誠的會談將包括北約峰會和烏克蘭等問題。

英國首相辦公室星期六（8日）發布聲明稱，英美的聯盟「比以往任何時候都更加重要」，英國既是歐洲主要的北約盟友，也是美國「最重要的貿易、防務和外交夥伴」，並且在援助烏克蘭問題上發揮著領導作用。

辛偉誠剛剛於6月訪美，與拜登簽署《大西洋宣言》（Atlantic Declaration），宣布在人工智能、清潔能源、關鍵礦產、氣候變化等方面開展合作，並鞏固兩國的安全聯盟關係，以應對來自俄羅斯和中國的威脅。

白宮的聲明指出，拜登此行旨在進一步加強美英兩國的密切關係。

拜登此次訪英還將在溫莎堡會見英王查理斯三世，就氣候問題進行討論。拜登曾在2021年第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）上與查理斯會面，並讚賞了查理斯在氣候問題上的領導力。

英國訪問行程結束後，拜登將與辛偉誠前往立陶宛，同北約國家領導人一道出席維爾紐斯峰會。

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