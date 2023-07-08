拜登：美國最後一批化武庫存已被銷毀

美國總統拜登（Joe Biden）星期五（7月7日）宣布，美國已銷毀最後一批化學武器庫存，為銷毀自第一次世界大戰首次大規模使用這種致命武器的努力劃下句點。



世界化學武器監管機構同日宣布，銷毀全球化學武器庫存「已不可逆轉」。

路透社報道，依照1997年美國參議院批准的《化學武器公約》（Chemical Weapons Convention），美國和其他簽約國必須在2023年9月30日之前，銷毀各自的化學武器庫存。

拜登星期五發布一份書面聲明說：「今天，我自豪地宣布，美國已安全銷毀了庫存的最後一批化學武器彈藥，我們離建立一個沒有化學武器恐怖的世界更近了。」

禁止化學武器組織（OPCW）總幹事阿里亞斯（Fernando Arias）同日發表聲明說：「銷毀所有已申報的化學武器庫存，是一個重要的里程碑」。

他說，「最後一個擁有擁有化學武器的國家銷毀了他們的最後一批庫存，這一舉措意味著所有申報的化學武器庫存都被核實為不可逆轉的銷毀了」。

但阿里亞斯警告說，世界仍然必須保持警惕。禁止化學武器組織近年指責敘利亞在內戰期間發動化學武器襲擊，並調查了在英國的一名前俄羅斯間諜和克里姆林宮反對派領袖納瓦利尼（Alexei Navalny，又譯納瓦爾尼）在俄羅斯遭神經毒劑襲擊的事件。

阿里亞斯說：「近期使用和威脅使用有毒化學品事件表明，防止化學武器再次出現仍然是禁止化學武器組織的首要任務。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

