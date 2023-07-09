所羅門群島總理抵達中國訪問

太平洋島國所羅門群島（Solomon Islands）總理索加瓦雷（Manasseh Sogavare）應國務院總理李強邀請，7月9日至15日對中國進行正式訪問。澳媒9日稱，他承諾在中美競爭日益激烈的情況下「保持中立」。



中國環球電視網（CGTN）記者稱，這是他4年來第二次訪華。中方視他此訪為深化中所政治互信、擴大務實合作、加強人文交流的契機。

路透社報道，索加瓦雷在一週的訪華行程中，會主持該國席駐華大使館開幕儀式，並與中國企業代表會晤，以及到江蘇和廣東參觀。他的辦公室指出，兩國關係持續發展和擴大，這是兩國連繫的證明。

索加瓦雷接受《澳洲金融評論報》（Australian Financial Review）訪問時指，所羅門群島過往依賴澳洲的援助，不過現在調整外交政策，希望向中國、印度及波斯灣國家尋求機會。

是次訪問內容在9日發布。

他7日紀念脫離英國獨立45周年活動上發表演說時，稱在中美競爭選邊站並不符合國家及民眾利益，重申發展是國家利益，並強調有迫切需要發展首都霍尼亞拉（Honiara）以外的基建。

2022年3月30日，中國駐所羅門群島大使和所外交與外貿部常秘草簽中所雙邊安全合作框架協議。圖為2019年10月9日，時任中國國務院總理李克強同來華進行正式訪問的所羅門群島總理索加瓦雷舉行會談。這是會談後，兩國總理共同見證外交、經濟技術、教育等多項雙邊合作協議的簽署。（新華社）

這是所羅門群島2022年與中國簽署雙邊安全框架協議後，索加瓦雷首度訪問中國。

中國和所羅門群島兩國政府2022年4月19日分別證實雙方已正式簽署雙邊安全合作框架協議。所國外交部常務秘書貝克（Collin Beck）稱所中安全協議旨在應對所羅門群島的發展需要，以及應對國內的安全威脅。

中國外交部發言人汪文斌2022年4月19日稱，兩國協議促進所羅門群島「社會穩定和長治久安」，而不針對任何第三方。