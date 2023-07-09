所羅門群島總理抵達中國訪問
撰文：許懿安
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太平洋島國所羅門群島（Solomon Islands）總理索加瓦雷（Manasseh Sogavare）應國務院總理李強邀請，7月9日至15日對中國進行正式訪問。澳媒9日稱，他承諾在中美競爭日益激烈的情況下「保持中立」。
中國環球電視網（CGTN）記者稱，這是他4年來第二次訪華。中方視他此訪為深化中所政治互信、擴大務實合作、加強人文交流的契機。
路透社報道，索加瓦雷在一週的訪華行程中，會主持該國席駐華大使館開幕儀式，並與中國企業代表會晤，以及到江蘇和廣東參觀。他的辦公室指出，兩國關係持續發展和擴大，這是兩國連繫的證明。
索加瓦雷接受《澳洲金融評論報》（Australian Financial Review）訪問時指，所羅門群島過往依賴澳洲的援助，不過現在調整外交政策，希望向中國、印度及波斯灣國家尋求機會。
是次訪問內容在9日發布。
他7日紀念脫離英國獨立45周年活動上發表演說時，稱在中美競爭選邊站並不符合國家及民眾利益，重申發展是國家利益，並強調有迫切需要發展首都霍尼亞拉（Honiara）以外的基建。
這是所羅門群島2022年與中國簽署雙邊安全框架協議後，索加瓦雷首度訪問中國。
中國和所羅門群島兩國政府2022年4月19日分別證實雙方已正式簽署雙邊安全合作框架協議。所國外交部常務秘書貝克（Collin Beck）稱所中安全協議旨在應對所羅門群島的發展需要，以及應對國內的安全威脅。
中國外交部發言人汪文斌2022年4月19日稱，兩國協議促進所羅門群島「社會穩定和長治久安」，而不針對任何第三方。